Artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak

TBMM’ye sunulan Ürün Güvenliği kanun tasarısı ile, sahte, sağlığa zararlı, tehlikeli ve güvensiz ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaklanıyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde hem güvensiz Çin malı ürünler, hem de e-ticaret yoluyla halkı aldatan malların satışı yapılamayacak.

Söz konusu tasarı ile e-ticarete de yaptırımlar geliyor. E-ticaret kapsamında uygunsuz ya da güvensiz ürün satılamayacak. Hem müşteriye sahte ürün gönderen firma kapatılıp para cezası uygulanacak, hem de bu tür satışa aracılık eden internet, radyo veya TV şirketlerine ceza verilecek. Üretici ve ithalatçı firma güvenilir ve sağlığa uygun ürünler imal ve ithal etmek zorunda olacak. Aksi halde 250 bin liraya kadar para cezası verilecek.

GERİ ÇAĞIRMA ZORUNLU

Güvensiz olduğu anlaşılan ürünlerin geri çağrılması da zorunlu tutuldu. Yasal mevzuata ilk kez ”Ürün sorumluluğu tazminatı'’ da giriyor. İmalatçı, güvenli olmayan bir ürünün yol açtığı yaralanma, ölüm ya da maddi kayıplardan dolayı tazminat ödeyecek. “Türk malı” imajının yabancı pazarlarda da korunması için güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı da yasaklanıyor. Ürünler için izlenebilirlik mekanizması da getirilecek, ürün imalatından ürünü kime sattığına kadar takip edilecek; imalatçıdan satıcıya kadar bütün işletmecilerin ürünü kimden aldığı ve kime sattığının beyan edilmesi de zorunlu olacak.

TÜRKÇE KILAVUZ

İmalatçı ve ithalatçılar yalnızca genel ürün güvenliği gereklerine uygun ürünleri arz edebilecek. Ürünün taşıyabileceği risklere karşı gereken tedbirleri alacak ve bunlardan sakınabilmeleri için kullanıcılara gerekli bilgileri verecek. Ürünün ambalajında ürünle ilgili montaj, kullanım bilgileri ve bakım talimatlarının yanı sıra güvenlik bilgileri de Türkçe olarak yer alacak. Piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları ürünün uygun olmadığını tespit edip, yetkili kuruluşun talebi ve uyarısı olmadan uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için ürünün geri çağrılması da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alan ve uygunsuzluğu gideren firmalara idari yaptırım uygulanmayacak.

SALATALIK, ARMUT…

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Yusuf Kurnaz 2014 yılında internet üzerinden 900 TL vererek cep telefonu sipariş etmişti. Ancak eline ulaşan kutudan salatalık ve oyuncak cep telefonu çıktı. Yusuf Kurnaz, polise ve Tüketici Hakları Derneğine şikayette bulunmuştu. Bitlis’te de Muştak Aydın isimli vatandaşın bir televizyon reklamında görerek sipariş verdiği telefonun kutusundan oyuncak telefon ve armut çıkmıştı.