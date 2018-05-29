Aselsan halka arzdan 3 milyar TL hedefliyor

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, halka arzın yüzde 60’ını yerli yatırımcılara açtıklarını bildirdi. Görgün, elde edecekleri gelirin yüzde 40’ını yapay zeka ve yenilikçi teknolojilere ayıracaklarını söyledi.

Geliştirdiği teknolojilerle savunmadan sivil alanlara kadar birçok ürünün üretilmesine öncülük eden Askeri Elektronik Sanayi'nin (ASELSAN) ikincil halka arzında detaylar netleşiyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ikincil halka arzda 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacağını belirterek, “Yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrılan pay yüzde 60. Yüzde 40'ını ise yabancı yatırımcılara açtık “ dedi.

57’İNCİ SIRADA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan ve şu anda dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi içinde 57'nci sırada olan ASELSAN, ikincil halka arzı öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Haluk Görgün'ün verdiği bilgiye göre, halka arzdan beklenen gelirin 2.9 milyar TL ile 3.6 milyar TL aralığında olması öngörülüyor. Tahminlerine göre gelirin 3 milyar liranın üzerinde olacağını belirten Görgün, yatırımcılara halka arzdan sağlanacak gelirin yüzde 40'la en büyük payını yapay zeka ve yenilikçi teknolojilere ayırma sözü verdi. 5 yıl içinde şirketin ihracatını 5 katına yani 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Görgün, yapay zekanın yanı sıra sensör teknolojileri,bulut bilişim, kuantum bilgisayar, akıllı sistemler gibi alanlara da yatırımlarını artıracaklarını söyledi.

AR-GE'YE 1.7 MİLYAR TL

ASELSAN Genel Müdürü Görgün, ASELSAN'ın 2017 yılında 1.7 milyar TL Ar-Ge harcaması yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Ciromuzun yüzde 7'sini ayırarak en yüksek Ar-Ge harcaması yapan Türk şirketiyiz. Türkiye'de savunma şirketlerinin yaptığı Ar-Ge harcamalarının 2016'da yüzde 33'ünü ve 2017'de ise yüzde 38'ini biz gerçekleştirdik.”

7 HAZİRAN’DAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK

ASELSAN'ın 140 milyon TL'lik hissesi halka arz edilecek. Böylece sermaye 1 milyar 140 milyon TL'ye çıkacak. İkincil halka arz sürecinde 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplayacak olan ASELSAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, yatırımcı görüşmelerinde yoğun ilgi gördüklerini, süreç tamamlandıktan sonra yurtiçi ve yurtdışında satın alma görüşmelerine başlayacaklarını söyledi. Halka arzda payların tümü satılırsa halka açıklık oranı yüzde 15.3'ten yüzde 25.7'ye yükselecek. Paylar 21.35-26 TL fiyat aralığından talep toplama yoluyla halka arz edilecek. Buna göre halka arz büyüklüğü 2.99 milyar ile 3.64 milyar lira aralığında gerçekleşecek. Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak.