Aselsan’ın halka arzı yabancı fonların radarında

Sermaye artırım yoluyla ikincil halka arza hazırlanan ASELSAN’ın, buradan yaklaşık 1 milyar dolar gelir beklediği açıklandı. Bu gelirin bir bölümünün yapay zeka insansız hava sistemleri ve lazer gibi yeni nesil teknolojiler için kullanılacağı belirtildi.

Aselsan’ın ikincil halka arzına ilişkin hedeflenen takvim belli oldu. Buna göre şirket, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında talep toplamayı öngörüyor. Milyar dolarlık halka arz öncesi ekibiyle birlikte Ortadoğu ülkelerinden Avrupa'ya uzanan ‘road-show'lara çıkmaya hazırlandıklarını söyleyen ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, arzın yabancı yatırımcılarda büyük ilgi uyandırdığını açıkladı. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi içinde 57'nci sıraya yükselen ASELSAN'ın 7.5 milyar dolarlık imzalanmış sözleşmesi bulunduğunu belirten Görgün, halka arza Körfez'den Batılı fonlara kadar büyük ilgi olduğunu söyledi. ASELSAN'ı ‘Türkiye'nin teknoloji yüzü' olarak niteleyen Görgün, şirketin 5 bin 350 çalışanı olduğunu, yurtdışında da 8 iştirakleri olduğunu belirtti. Yurtdışında yeni açılımları da olacağını söyleyen Görgün son olarak Katar'la savunma elektroniği alanında iş birlikleri olacağını, stratejik gördükleri alanlarda yerli, yabancı şirket alabileceklerini belirtti. Görgün geçen yıl yüzde 15'lik ihracat gerçekleştirdiklerini, bunu sürdürülebilir şekilde artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

1 MİLYAR DOLARLIK BEKLENTİ

Aseldan'da ikincil halka arz sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Görgün “Şu anda gelinen süreçte aracı kurumlarla birlikte çalışılıyor, süreç gayet başarılı şekilde ilerliyor. Halka arzda Aselsan’ın elde etmeyi planladığı gelir, nitelikli büyümesine katkı sağlayacak alanlarda kullanılacak. Yeni teknoloji yatırımlarında, şirket birleşmelerinde ve işletme sermayesinde kullanılacak. Ayrıca, arz gelirinin yüzde 20'si Ar-Ge'ye ayrılacak” dedi. Görgün, ikincil halka arzda beklenen gelir ve sağlanacak kaynağın nasıl değerlendirileceğiyle ile ilgili olarak, “1 milyar dolara yakın bir beklentimiz var. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30'u şirket alımı ve birleşmeleri için kullanılacak. Yüzde 40'ı yenilikçi teknolojilere, inovasyona, lazer teknolojilerine, yapay zekaya yönlendirilecek. Yüzde 10'u işletmede kullanılacak” bilgisini aktardı.

TEKNOLOJİMİZ 60 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Türkiye'nin ulaştığı teknolojik seviyeyi en iyi şekilde yansıttıklarını belirten ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, geliştirdikleri ürünlerin şirketin kuruluşundan bugüne dünyanın 60'tan fazla ülkesinde kullanıldığını belirtti. Görgün, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl şirketin brüt kârı 923 milyon TL iken, 2017 yılı brüt kârı 1 milyar 355 milyon TL'ye, net kârı ise 1 milyar 388 milyon TL'ye ulaştı. Azerbaycan'da yüzde 100, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Ürdün'de, Kazakistan'da ve Suudi Arabistan'da yüzde 49 veya 50 hissesi kendisine ait ASELSAN ürünlerini üretip bu ülkelerde ve çevre ülkelerde satış yapacak fabrikalar kurduk. Güney Afrika ve Makedonya'da şubeleri, Malezya'da ASELSAN Malaysian isimli bir şirketimiz bulunuyor.”