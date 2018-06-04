Aselsan’ın ikincil halka arzı taban fiyattan yapıldı

Aselsan'ın ikincil halka arzında, 140 milyon lira nominal payın tamamının satışı taban fiyat olan 21.35 TL'den gerçekleşirken; yüzde 40 olarak planlanan yabancı tahsisatı ise yüzde 20.1'ye düşürüldü.

Aselsan’ın 1 milyar TL olan ödenmiş sermayesinin 1.14 milyar TL’ye çıkarılması işleminde 140 milyon TL nominal değerli pay 31 Mayıs-1 Haziran’da halka arz edilmişti. Paylar 21.35-26.00 TL fiyat aralığından satışa sunulmuştu.

Aselsan’ın KAP’ta yer alan halka arz sonuçlarına göre; halka arz edilen 140 milyon nominal değerli pay satılırken; birim fiyat 21.35 lira olarak belirlendi.

Buna göre halka arz büyüklüğü 2.99 milyar lira olarak gerçekleşti.

Halka arzda, daha önce açıklanan tahsisat oranlarında da değişikliğe gidildi.

Buna göre, yurtdışı kurumsal yatırımcılara yönelik yüzde 40 olarak planlanan tahsisat oranı, halka arzda yüzde 20.1 olarak gerçekleşti.

Yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 29 olarak planlanan tahsisat ise yüzde 60.9’a yükseltildi. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar için planlanan yüzde 30’luk tahsisat yüzde 18.7’ye düşürülürken, şirket çalışanlarına yönelik planlanan yüzde 1 tahsisat da yüzde 0.3 olarak gerçekleşti.

KAP açıklamasına göre, halka arz edilen 140 milyon lira nominal paya 160.59 milyon nominal talep geldi.

Bu sabah Reuters’ta yer alan bir haberde, Aselsan’ın halka arzında talebin halka arzın tamamlanmasını sağlayacak seviyede olduğu ancak piyasada hissenin iyi şekilde işlem görmesini sağlayacak kadar olmadığı belirtilmişti. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, halka arzın yapılması halinde fiyatın alt sınırda gerçekleşeceği belirtilmişti.

REUTERS