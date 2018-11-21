Asgari maaş ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar zam gelecek? 2019 asgari maaş detayları…

Asgari maaş 2019'da ne kadar olacak sorusu birçok vatandaş tarafından merakla soruluyor. Asgari maaşa ne kadar zam gelecek sorusunun cevap bulmasına bir süre daha var. Türkiye ekonomisinin içine girdiği darboğaz en çok asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşları etkiliyor. Asgari ücretlinin maaşı günden güne erirken, sendikalar 1.603 TL olan asgari ücretin Aralık ayında 2 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini açıkladı. İşte asgari ücret hakkında gelişmeler...

Türkiye ekonomisinin içine girdiği darboğaz en çok asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşları etkiliyor. Asgari ücret zammına göre zam alacak birçok kişi ve asgari ücret alanlar, 2019’da asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Asgari ücret yeni yıl yani Ocak 2019 yaklaştıkça merak konusu oluyor. Gçen yıl yüzde 14.2 oranında zam yapılan asgari ücret bu yıl ne kadar zam gelecek henüz belli değil.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret ile çalışanlar, aralık ayında belli olacak 2019 yılı zamlarını merakla bekliyor. Sendikalar, 2018 yılı için brüt 2 bin 209 lira, net bin 603 lira olan asgari ücretin, 2019 yılı için en az 2 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Türk-İş yönetimiyle önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edeceklerini aktaran Atalay, şöyle devam etti:

“Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini geriye çekelim diyeceğiz. Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamı, Aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun. Aralık ayındaki görüşmelere kadarki talep bu. Çünkü baktığınız zaman erimeye ancak öyle rakam geliyor. Şimdi ben çıkıp ‘4 bin lira, 5 bin lira’ derim. Bir zamanki siyasetçiler gibi sendikalar da sallar. Sallamak kolay. Makul ve mantıklı şeyleri söyleyerek netice almak lazım. Yani afaki konuşmanın hiçbir anlamı yok. Geçen ziyaretimize DİSK başkanı ve heyeti geldi. Sonra arkamızdan yaptıkları açıklamada, ‘Türk-İş 2 bin liralık rakamı makul, katılıyoruz ve destek veriyoruz’ dediler. Onlara da teşekkür ediyoruz.”



TÜRKİYE, AVRUPA'DA SONLARDA YER ALIYOR

TL'nin değer kaybıyla Türkiye asgari ücrette Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gerisinde kaldı. Uzun yıllar üzerinde yer aldığımız Polonya ve Macaristan da Türkiye'yi solladı. İrlanda 1613 Euro, Hollanda 1578 Euro, Belçika 1562 Euro, Almanya 1498 Euro, Fransa 1498 Euro ile AB ülkeleri arasında ilk 5 sırada yer alıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre AB üyeleri arasında Bulgaristan 260 Euro ile listenin en alt sırasında bulunuyor. Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve Estonya Bulgaristan'ın hemen üzerinde yer alıyor. Türkiye AB üyesi olsaydı 225 Euro ile bu sıralamanın en altında yer bulacaktı.

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