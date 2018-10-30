Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Asgari ücret 2 bin TL olsun’ talebi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun daha erken toplanması ve asgari ücretin 2 bin TL olması talebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü.

android-time 21:58 30 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun daha erken toplanması ve asgari ücretin 2 bin TL olması talebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atalay, 17 Eylül'de Malatya'da yapılan bir toplantıda asgari ücretin 2 bin TL olması gerektiğini ifade ettiklerini anımsattı. Özel sektörde üç, beş firmanın dışında buna uyanın olmadığını belirten Atalay, Türkiye'de birkaç aydır ekonomik problemlerin olduğunu, bunun da en çok işsiz, emekli ve asgari ücretliyi vurduğunu kaydetti. Asgari ücretin Aralık ayındaki görüşmeden önce 2 bin TL olmasını teklif ettiklerini, bu kapsamda da Bakan Selçuk ile görüştüklerini dile getiren Atalay, Selçuk'un “Hukuken bunu toplama imkanı yok. Hukuken toplasak da bu Ocak ayında yürürlüğe girecek” dediğini aktardı.

İLGİLİ HABERSP lideri Karamollaoğlu açıkladı! Asgari ücretlinin maaşı ne olacak?SP lideri Karamollaoğlu açıkladı! Asgari ücretlinin maaşı ne olacak?

“VATANDAŞ ZORLANIYOR”

Atalay, “Ülke gündeminde KİT'lerle ilgili milletin bir beklentisi var. 85 bin insan 'ne zaman kadroya geçeceğim?' diye beklerken şimdi kıdem tazminatı meselesi gündeme getirildi. Bununla ilgili de görüştük. Bakan, taraflarla konuşmadan bununla ilgili bir çalışma yapmayacağını ifade ediyor. 2 bin TL ile ilgili de 'bir çalışma yapayım ama hukuken bunu erken toplamam mümkün değil' dedi” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bin 600 TL ile geçinmekte zorlandığını kaydeden Atalay, bu sorunun çözüme kavuşmasını talep ettiklerini dile getirdi. İHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 22:2030.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar