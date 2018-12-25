Asgari ücret zammına AGİ dahil mi? AGİ 2019 ile asgari ücret ne kadar oldu?

Milyonlarca vatandaşın heyecan içinde beklediği 2019 asgari ücret zammı belli oldu. Açıklanan asgari ücrete AGİ'nin dahil olup olmadığı ise merakla araştırılıyor. Asgari ücret brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin yirmi TL oldu. AGİ geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete dahil, peki bu yıl AGİ kaç liraya denk geliyor? İşte asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısı gerçekleşti. Günlerdir beklenen asgari ücret zammı 4. toplantının ardından açıklandı. Geçen yıl bin 603 TL olan asgari ücrete yüzde 417 lira yani 26,05’lik zam geldi ve 2 bin 20 lira oldu.

AGİ 2019 KAÇ LİRA OLDU?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak.

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

2018 AGİ NE KADARDI?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 rakamları geçen senenin Ocak ayında belli oldu. 2017 yılında evli ve eşi çalışanlar için 133 TL olan AGİ 2018'de 152 TL oldu. Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi şöyle:

Bekar: 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR??

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

SELÇUK: ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 26 ARTIŞ YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının ardından açıklama yaptı. Bakan Selçuk şunları kaydetti: “1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak ücret brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde artış sağlayarak işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü tuttuk. Bu karar komisyonun oybirliğiyle alınmıştır. Oybirliği üç kez sağlanmıştı. Evli ve üç çocuklu bir asgari ücret 2 bin 155 TL oldu.