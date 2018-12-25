Asgari ücret 420 dolar oldu!

Asgari ücrete enflasyon oranının üzerinde yüzde 26 zam yapıldı. Asgari ücrete 417 TL zam geldi. Bekar ve çocuksuz bir kişi 2020 TL maaş alacak. Peki ya dolar karşısında asgari ücretin durumu ne?

2019 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Bekar ve çocuksuz bir işçinin eline aylık 2 bin 20 TL geçecek. Böylelikle asgari ücrete yüzde 26,05, yani 417 TL zam yapılmış oldu. Üç çocuklu bir işçi 2155 TL'ye ulaşıyor asgari ücret. Peki ya asgari ücretin dolar karşısındaki performansı nasıl? 2016 yılında asgari ücret 430 dolara çıkmıştı. Bugün yapılan yüzde 26’lık zamla 2018 yılının dolar kuru satış ortalaması göz önünde bulundurulduğunda asgari ücret 422 dolar oldu.