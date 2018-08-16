Asgari ücret destek tutarı ne kadar? İşte işverenin merak ettiği asgari ücret destek tutarı…

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek asgari ücret destek tutarı ne kadar oldu? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

SSK (4/a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlık ve ölüm sigortası) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin yararlanacağı asgari ücret destek tutarı ne kadar? Hepsi ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz…

İşverenlere 6661 sayılı kanunla 2016 yılından itibaren çalıştırdıkları her bir işçi için sgk asgari ücret desteği verilmesi uygulaması getirilmişti. 2018 yılında da devam edecek olan asgari ücret desteği uygulaması ile ilgili 7103 Sayılı torba yasa da 27 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 6661 sayılı teşvik düzenlemesini içeren 2018/20 sayılı Asgari ücret desteği genelgesi 22 Haziran 2018 tarihinde yayımlandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI NE KADAR?

7103 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 75’inci madde ile 2016 ve 2017 yıllarında uygulanmış olan asgari ücret desteğinin 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde de uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenleme ile destek şartları 2017 yılındaki uygulamayla aynı olmakla birlikte, işyerlerinin faydalanacağı desteğe esas prim gün sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük sigorta prime esas kazanç tutarı (SPEK) ile günlük destek tutarının Bakanlar Kurulu’nca belirlenmesi kabul edilmişti. 20 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile söz konusu belirleme yapılmıştır. Buna göre, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde işverenlere sağlanacak olan asgari ücret desteğinde;

– Desteğe esas günlük SPEK tutarı 120 TL

– Toplu İş Sözleşmesi uygulanan işyerlerinde desteğe esas günlük SPEK tutarı 180 TL,

– Günlük destek tutarı ise 3,33 TL olarak uygulanacaktır.