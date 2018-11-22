Asgari ücret iş yerlerinin yüzde 1’inde 2000 TL

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu buradaki açıklamasında, "Mutfakta yangın var. 2 bin lira başlayalım diyorsunuz, üstüne enflasyon arttıkça onun üzerine zam istiyorsunuz, biz de size destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Türkiye'de 35 iş yerinin asgari ücreti 2000 TL olarak uyguladığını söyledi. Atalay bu yıl asgari ücret tespit komisyonuna bir asgari ücretli kişi atayacaklarını da ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Asgari ücret 2 bin lira isteniyor. 2 bin lira nedir? 2 bin lira ile kira mı ödenir, çocuğun masrafı mı karşılanır, günde üç öğün yemek mi yenir? Mütevazi davranıyorlar. 2 bin lira istiyorlar. Asgari ücretten vergi alınıyor, bu başlı başına bir ayıptır. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Atalay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, başta asgari ücret, kıdem tazminatı, iş kazaları, emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere pek çok konuyu birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Taşeronlaşmanın engellenmesi gerektiğini ve her işçinin kadrolu olması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bir grup işçinin kadroya geçtiğini ancak hala kadroya geçemeyen binlerce işçi olduğunu kaydederek, parlamentoda taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusunda her türlü mücadeleyi yapacaklarını söyledi.

‘2 BİN LİRA İLE KİRA MI ÖDENİR’

“Asgari ücret 2 bin lira isteniyor. 2 bin lira nedir? 2 bin lira ile kira mı ödenir, çocuğun masrafı mı karşılanır, günde üç öğün yemek mi yenir? Mütevazi davranıyorlar. 2 bin lira istiyorlar. Asgari ücretten vergi alınıyor, bu başlı başına bir ayıptır. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir. Saraylarında oturarak işçinin sesini duymayanlar sağırdırlar. Enflasyonun altına düşmeyin Sayın Başkan. Mutfakta yangın var. 2 bin lira başlayalım diyorsunuz, üstüne enflasyon arttıkça onun üzerine zam istiyorsunuz, biz de size destek vermeye devam edeceğiz.”

“Bir tane asgari ücretli ya bayan ya bay işçi vereceğiz komisyona, komisyon üyelerine bu parayla nasıl geçindiğini anlatacak”

KOMİSYONA BİR ASGARİ ÜCRETLİ GİRECEK

Çalışma hayatındaki gelişmelerle ilgili görüşme yaptıklarını belirten Atalay ise, “Çalışma hayatındaki en önemli konulardan bir tanesi asgari ücret var. Önümüzdeki hafta başlayacak olan görüşmelerde biz asgari ücretin tarafı olarak hemen 2 bin lira olması gerektiğini, Aralık ayındaki görüşmelerde de 2 bin liranın üzerinde hükümetle bu görüşmeleri sürdürmeyi amaçladık. Bugüne kadar bu 2 bin lirayla ilgili şu ana kadar tespit ettiğimiz 35'e yakın işverenimiz 2 bin lirayı çekti.

Ama yüzde 99'u 2 bin liraya getirmedi. Maalesef sözümüz yerine gelmemiş oldu. Önümüzdeki günlerde biz Tespit Komisyonunu belirleyeceğiz. Bu sene belki bir ilk olacak. Bir tane asgari ücretli ya bayan ya bay işçi vereceğiz komisyona. O komisyon üyelerine bu parayla nasıl geçindiğini anlatacak. Taşerondan kadroya geçemeyenler 85-90 bin civarında arkadaşlarımız var. Bununla ilgili ülkeyi yönetenlerin meseleyi halletmeleri gerekiyor” dedi.

İş kazalarına da değinen Atalay, bunların son bulması gerektiğini söyledi. “Örgütlenmeyle ilgili biz hala çemberi kıramadık” diyen Atalay, “Belediyelerde bazı iş yerlerinde belediyenin sendikası, partinin, işverenin sendikası olmaz. Sendika işçinin sendikası olur. İşçi istediği sendikaya üye olsun. Örgütlenmeyle ilgili sayı yüzde 12 civarında, bu tablo bu ülkeye yakışmıyor. Kayıt dışının en büyük panzehiri örgütlenme” ifadelerini kullandı.

İHA

