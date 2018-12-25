Asgari ücret kaç TL oldu? Bakan Selçuk yeni asgari ücreti açıkladı! İşte 2019 AGİ hakkında merak edilenler…

Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği son dakika açıklaması Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. 2019 yılında asgari ücrete yapılacak zam tutarı belli oldu. Asgari ücrete yüzde 26,05, yani 417 TL zam yapılmış oldu. Yani bekar ve çocuksuz bir işçinin eline aylık 2 bin 20 TL geçecek. İşte 2019 asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

2019 yılının Ocak ayından itibaren milyonlarca asgari ücretli zamlı maaşını alacak. İşçi, işveren ve hükümet, asgari ücretin belirlenmesi için pazarlık sürecinin tamamladı. Ayrıntılı açıklamayı Bakan Selçuk yaptı.Bekar bir işçi için asgari geçim indiriminin 191 lira 88 kuruş olarak belirlendiği yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 6 lira 12 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, Aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi. Yapılan yüzde 26,06 oranındaki artışla brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Belirlemeye göre; 2019 yılında asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olacak.

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2019 AGİ RAKAMLARI DA BELLİ OLDU

Açıklamaların ardından asgari geçim indirimi (AGİ) rakamları da belli oldu.

Rakamlar şu şekilde ortaya çıktı:

Bekarlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL

Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL

Evli 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (259) = 2087,15 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.78) = 2115,93 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

Evli ve eşi çalışanlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (220.63) = 2048,78 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (249.41) = 2077,56 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.98) = 2116,13 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (306.96) = 2135,11 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

İHA

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