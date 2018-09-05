Asgari ücret kaç TL oldu?

Temmuz ayı enflasyon oranları belli olması ile birlikte asgari ücret ile çalışanlar zam alıp almayacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, tarafından belirlenen asgari ücrete 2018 yılı başında yüzde 14.2 zam geldi. 2018 yılı asgari ücret ne kadar? İşte asgari ücret ile ilgili son durum...

Asgari ücret alanlara kötü haber! Temmuz 2018'de asgari ücrete zam gelmeyecek. Asgari ücret, Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin d bendinde “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı brüt asgari ücreti 2 bin 209 lira, net ise bin 603 lira olarak belirledi.

2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;

2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL

2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL

2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi.