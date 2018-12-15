Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret nasıl belirlenecek?

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı aralık ayının sonunda açıklanacak. Sendikalar, işverenler, işçiler ve hükumet arasında yapılan toplantılarda pazarlık devam ediyor. İşçiler ve sendikalar asgari ücretin 2 bin liranın üzerine çıkmasını talep ediyor. Asgari ücret hakkında detaylar...

Asgari ücret hakkında çalışmalar sürüyor ve asgari ücret ne kadar olacak noktasında belirsizlik devam ediyor. Asgari ücret için çalışanların geçim derdini azaltacak bir zam beklentisi sürüyor. Asgari ücretin belirleneceği tarih olarak aralık ayının sonu dikkat çekiyor.

DİSK: 2 BİN 800 LİRA OLMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2 bin 800 lira olmalıdır” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve İl Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, kendi asgari ücret görüşünü ve taleplerini sıraladı. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Milletvekili Kani Beko'nun da bulunduğu grup Beyoğlu Tophane'de bulunan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yanındaki parkta toplandı. “Yaşanabilir ücret, asgari ücret 2800 TL, yaşanabilir memleket” yazılı pankart taşıyan grup il müdürlüğü önüne geldi. Polisin bina önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

İŞVERENLER: DİKKAT ETTİĞİMİZ ŞEYLERDEN BİRİ DE HÜKÜMETİMİZİN ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINI DESTEKLEMESİ

İşveren tarafını temsil eden TİSK Genel Sekreteri Koç da, toplantıda veriler üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapıldığını aktardı. Özellikle 2018 ve 2019 yılı karşılaştırmalarını detaylı bir şekilde incelediklerini söyleyen Koç, “Biz sadece asgari ücretle mevcut çalışanlarımızı değil, yatırımcılarımızı ve iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki hafta TÜİK’ten rapor geldikten sonra takip eden hafta oy birliği ile asgari ücretin açıklanması olacak. Dikkat ettiğimiz şeylerden biri de hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi” diye konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut CHP'li belediyelerde ve 31 Mart'ta kazanacakları yeni belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını açıklaması üzerine, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bu oranın altında maaş alan 350 işçinin asgari ücretini 2200 TL'ye çıkardı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 1300 TL iken ortalama dolar kuruyla 2016 senesinde 430 dolar yapıyordu. Bugün ise asgari ücret 1603 TL. 430 dolar bugünün dolar kuru ile 2.270 TL yapıyor. Bugün asgari ücretlinin 430 dolar seviyesini yakalayabilmesi için 664 TL zam alması gerekiyor. Fakat komisyondan çıkacak sonuç henüz bilinmiyor.