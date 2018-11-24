Asgari ücret zammı 2019’da ne kadar olacak? Asgari ücret için 2019’da kaç lira zam bekleniyor?

Asgari ücret zammına göre zam alacak birçok kişi ve asgari ücret alanlar, 2019’da asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Asgari ücretlinin maaşı günden güne erirken, sendikalar 1.603 TL olan asgari ücretin Aralık ayında 2 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini söylüyor. Türkiye ekonomisinin içine girdiği darboğaz en çok asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşları etkiliyor. Peki asgari ücret 2019'da kaç lira olacak?

Asgari ücret yeni yıl yani Ocak 2019 yaklaştıkça merak konusu oluyor. Geçen yıl yüzde 14.2 oranında zam yapılan asgari ücret bu yıl ne kadar zam gelecek henüz belli değil. Asgari ücret zammına göre zam alacak birçok kişi ve asgari ücret alanlar, 2019'da asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Sendikalar, 2018 yılı için brüt 2 bin 209 lira, net bin 603 lira olan asgari ücretin, 2019 yılı için en az 2 bin liraya çıkarılmasını istiyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA

Türk-İş yönetimiyle önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edeceklerini aktaran Atalay, şöyle devam etti: “Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini geriye çekelim diyeceğiz. Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamı, Aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun. Aralık ayındaki görüşmelere kadarki talep bu. Çünkü baktığınız zaman erimeye ancak öyle rakam geliyor. Şimdi ben çıkıp ‘4 bin lira, 5 bin lira' derim. Bir zamanki siyasetçiler gibi sendikalar da sallar. Sallamak kolay. Makul ve mantıklı şeyleri söyleyerek netice almak lazım. Yani afaki konuşmanın hiçbir anlamı yok. Geçen ziyaretimize DİSK başkanı ve heyeti geldi. Sonra arkamızdan yaptıkları açıklamada, ‘Türk-İş 2 bin liralık rakamı makul, katılıyoruz ve destek veriyoruz' dediler. Onlara da teşekkür ediyoruz.”

KILIÇDAROĞLU SENDİKALARA DESTEK VERDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Atalay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, başta asgari ücret, kıdem tazminatı, iş kazaları, emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere pek çok konuyu birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Taşeronlaşmanın engellenmesi gerektiğini ve her işçinin kadrolu olması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bir grup işçinin kadroya geçtiğini ancak hala kadroya geçemeyen binlerce işçi olduğunu kaydederek, parlamentoda taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusunda her türlü mücadeleyi yapacaklarını söyledi.

‘2 BİN LİRA İLE KİRA MI ÖDENİR'

“Asgari ücret 2 bin lira isteniyor. 2 bin lira nedir? 2 bin lira ile kira mı ödenir, çocuğun masrafı mı karşılanır, günde üç öğün yemek mi yenir? Mütevazi davranıyorlar. 2 bin lira istiyorlar. Asgari ücretten vergi alınıyor, bu başlı başına bir ayıptır. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir. Saraylarında oturarak işçinin sesini duymayanlar sağırdırlar. Enflasyonun altına düşmeyin Sayın Başkan. Mutfakta yangın var. 2 bin lira başlayalım diyorsunuz, üstüne enflasyon arttıkça onun üzerine zam istiyorsunuz, biz de size destek vermeye devam edeceğiz.”

“Bir tane asgari ücretli ya bayan ya bay işçi vereceğiz komisyona, komisyon üyelerine bu parayla nasıl geçindiğini anlatacak”

KOMİSYONA BİR ASGARİ ÜCRETLİ GİRECEK

Çalışma hayatındaki gelişmelerle ilgili görüşme yaptıklarını belirten Atalay ise, “Çalışma hayatındaki en önemli konulardan bir tanesi asgari ücret var. Önümüzdeki hafta başlayacak olan görüşmelerde biz asgari ücretin tarafı olarak hemen 2 bin lira olması gerektiğini, Aralık ayındaki görüşmelerde de 2 bin liranın üzerinde hükümetle bu görüşmeleri sürdürmeyi amaçladık. Bugüne kadar bu 2 bin lirayla ilgili şu ana kadar tespit ettiğimiz 35’e yakın işverenimiz 2 bin lirayı çekti.

Ama yüzde 99’u 2 bin liraya getirmedi. Maalesef sözümüz yerine gelmemiş oldu. Önümüzdeki günlerde biz Tespit Komisyonunu belirleyeceğiz. Bu sene belki bir ilk olacak. Bir tane asgari ücretli ya bayan ya bay işçi vereceğiz komisyona. O komisyon üyelerine bu parayla nasıl geçindiğini anlatacak. Taşerondan kadroya geçemeyenler 85-90 bin civarında arkadaşlarımız var. Bununla ilgili ülkeyi yönetenlerin meseleyi halletmeleri gerekiyor” dedi.

İş kazalarına da değinen Atalay, bunların son bulması gerektiğini söyledi. “Örgütlenmeyle ilgili biz hala çemberi kıramadık” diyen Atalay, “Belediyelerde bazı iş yerlerinde belediyenin sendikası, partinin, işverenin sendikası olmaz. Sendika işçinin sendikası olur. İşçi istediği sendikaya üye olsun. Örgütlenmeyle ilgili sayı yüzde 12 civarında, bu tablo bu ülkeye yakışmıyor. Kayıt dışının en büyük panzehiri örgütlenme” ifadelerini kullandı.