Asgari ücret ne kadar olacak 2019: Gözler asgari ücret komisyonu 3. toplantısında…

Asgari ücret için bekleyiş sürüyor, zamlar gelmeye devam ederken asgari ücret kaç lira olacak sorusunun önemi gittikçe artıyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Toplamda dört kez yapılacak asgari ücret toplantısının ilk ikisi tamamlandı. Peki üçüncü asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücretin belirlenmesinde asgari ücret komisyonu toplantısında alınan kararlar büyük önem taşıyor. Asgari ücret kaç lira olacak sorusu merak ediliyor ve asgari ücret zammı birçok kişinin geçimi için önem taşıyor. Asgari ücret kaç lira olacak? İşte merak edilenler… ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI NE ZAMAN? Toplam 4 kez gerçekleştirilen asgari ücret toplantısının ilk ikisi tamamlandı. Üçüncü toplantının gelecek hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Son toplantı ise aralığın son haftasında bakanlığın ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek. ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 1300 TL iken ortalama dolar kuruyla 2016 senesinde 430 dolar yapıyordu. Bugün ise asgari ücret 1603 TL. 430 dolar bugünün dolar kuru ile 2.270 TL yapıyor. Bugün asgari ücretlinin 430 dolar seviyesini yakalayabilmesi için 664 TL zam alması gerekiyor. Fakat komisyondan çıkacak sonuç henüz bilinmiyor. CHP’Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLDU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut CHP’li belediyelerde ve 31 Mart’ta kazanacakları yeni belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını açıklaması üzerine, Antalya’da Konyaaltı Belediyesi, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere bu oranın altında maaş alan 350 işçinin asgari ücretini 2200 TL’ye çıkardı.

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