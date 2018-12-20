Asgari ücret zammında son dakika! Kritik gün geldi! Asgari ücret 2019’da ne kadar olacak?

2019'da geçerli olacak olan asgari ücret zammının belli olmasına sayılı günler kaldı. 7 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesi için bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek

Asgari Ücretin belirlenmesi için bugün üçüncü toplantı yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil ediyor.

“2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak” diyen Selçuk “Bu çerçevede 2019’da istihdamı koruyacak ve daha da artıracak en önemli eylemlerden biri asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için ekonomik konjonktürle uyumla bir şekilde ve verimliliğe de katkı verecek bir şekilde tespit edilmesi olacak” demişti.

Komisyon’da işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in Başkanı Ergün Atalay ise yüzde 25’lik enflasyon artışı ve refah payıyla 2,000 TL’nin üzerinde bir ücret talep ediyor.

Atalay “Enflasyon altında hiçbir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz” sözleriyle asgari ücret artışı için kırmızı çizgilerinin enflasyon olduğunu, altında bir artışı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Üçüncü toplantıda komisyonun tarafından verilen görev doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bir işçinin asgari geçim tutarı hesaplamasını da açıklaması bekleniyor.

İşveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) başkanı Kudret Önen ise “Türk sanayicileri olarak; küresel yarışta rekabet gücümüzü korumayı, verimliliğimizi artırmayı, ekonomimizi güçlendirmeyi ve uzun vadede ülke refahını artırmayı hedefliyoruz. 2019 yılı için belirlenecek asgari ücretin , bu anlamda kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” demişti.

Öte yandan komisyonda bu yıl ilk kez üye statüsüyle bir asgari ücretli işçi de katıldı.

Asgari ücret bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 2018 için yüzde 14.2 artışla ve net 1,603 TL olarak belirlenmişti.

TÜFE Kasım’da yıllık yüzde 21.62, ÜFE ise yıllık yüzde 38.54 artarken, enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kasım ayına ilişkin verilerin enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini gösterdiğini söylemişti.

Enflasyon bu yılın Eylül ayında ise yüzde 25.24 ile 15 yılın zirvesini görmüştü. Ekonomistler enflasyonda tepe noktasının görüldüğünü ve önümüzdeki dönemde düşüşlerin devamını bekliyorlar. Ancak ekonomistler düşüşün yavaş ve kademeli olacağını önümüzdeki yılın ilk yarısında da enflasyonun yüzde 20 civarında seyredeceğini öngörüyorlar. (Reuters)