Asgari ücret zammından flaş! Son viraja girildi İşte 2019 asgari geçim tutarı…

Asgari ücret dördüncü toplantı sonunda açıklanacak. Yani zammın belli olmasına sadece birkaç gün kaldı. TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Asgari ücret zammı birkaç gün içinde belli olacak. Milyonlarca çalışanın beklediği bu haber öncesi Asgari Ücret Komisyonu son bir toplantı daha yapacak. En son TÜİK asgari geçim tutarını açıklamıştı. İşte asgari ücret zammına dair merak edilenler…

2019 ASGARİ GEÇİM TUTARI BELLİ OLDU

TÜİK, asgari geçim tutarını “ağır” statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, “orta” statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, “hafif” statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Türk-İş’in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetini Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de yer aldı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından taraflar basın açıklaması yaptı. Çalışma Genel Müdürü Önder, “TÜİK temsilcimiz, 2018 yılı rakamlarını ve 2019 yılı tahminlerini iletti bize. Bunun yanında da her sene yapıldığı gibi Hacettepe Üniversitesinden alınan beslenme kalıp ve bilgileriyle beraber beslenme ve beslenme dışı ortalama harcama tahminlerini de bize iletti. TÜİK, bunu her sene yapıyor. Her sene hafif işler, orta işler ve ağır işler için ayrı hesaplamalarda bulunuyor. Bu rakamlar hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı tarafından hem de TÜİK tarafından verilen rakamlar, asgari ücret belirlenirken dikkat edilen rakamlar” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL

2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL

ASGARİ ÜCRET 2019’DA NE KADAR OLACAK?



Asgari ücret 1300 TL iken ortalama dolar kuruyla 2016 senesinde 430 dolar yapıyordu. Bugün ise asgari ücret 1603 TL. 430 dolar bugünün dolar kuru ile 2.270 TL yapıyor. Asgari ücretlinin 430 dolar seviyesini yakalayabilmesi için 664 TL zam alması gerekiyor. Ancak henüz net rakam bilinmiyor…

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 2017 yılının son iş gününde gerçekleştirilen 4. toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor.