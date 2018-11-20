‘Asgari ücretli Erdoğan kadar zam alsın’ demek yaralayıcı oldu

TBMM Katip Üyesi, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Cumhurbaşkanı’na yapılan yüzde 26 maaş zammında olduğu gibi asgari ücretlilerin maaşlarına da yüzde 26 zam yapılmasını sağlamak amacıyla kanun teklifi verdi. Teklifin yasalaşması halinde asgari ücret bin 603 TL’den, 2 bin 20 TL’ye yükselecekti. Ancak teklif TBMM Başkanlığı’ndan döndü. Ok’un teklifine TBMM Başkanı Binali Yıldırım imzasıyla verilen yanıtta, “İş kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifiniz başkanlığımızca incelenmiştir. Kanun teklifinizde genel gerekçe kısmının son paragrafında yer alan ifadelerin müstehzi bir üslup içermesi nedeniyle kaba ve yaralayıcı nitelikte olup, geri verilmiştir” dedi. Müstehzi kelimesi alaycı anlamına geliyor.

İYİ Partili İsmail Ok'un imzası ile Meclis’e sunulan yasa tasarısında, “Aylık bazda son 15 yılın, yıllık bazda ise son 17 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları vatandaşa hayat pahalılığı olarak geri dönmektedir. Başta asgari ücretle çalışan vatandaşların etkilediği enflasyon rakamlarında ise alım gücü büyük ölçüde azalmıştır. Asgari ücretle maaş alan bir kişi, aslında son bir yılda yaklaşık 400 liralık kayıpla karşı karşıyadır. Yani geçen yıl aldığı 4 maldan birini, bu yıl yaşanan enflasyon oranı nedeniyle alamaz hale gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

GEREKÇE RAHATSIZ ETTİ

Ok’un teklifinin gerekçesinde kullandığı ifadeler ise kanun teklifinin TBMM Başkanlığından dönmesine neden oldu. Ok teklifinin gerekçesinde şunları söylemişti:

“Ülkemizin ekonomik saldırılara maruz kaldığı bu günlerde, yaşanan bunca zamma karşılık Cumhurbaşkanı maaşının sadece yıllık yüzde 26 artırılması talebi her ne kadar yetersiz olsa da büyük bir fedakarlıktır. Aynı fedakarlığın asgari ücretli tarafından da gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan bu kanun teklifi ile asgari ücretlilerin 2019 yılında en az maaşına yüzde 26 zam yapılması öngörülmektedir”

MÜSTEHZİ ÜSLUP

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ok'un kanun teklifini iade ederek; Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerin varlığı halinde söz konusu yazı ve önergenin düzeltilmesi için sahibine geri verilmesi öngörülmüştür. Bir konunun müstehzi bir üslupla kanun tekliflerine konu edilmesi, TBMM içtüzüğüne aykırıdır. Kanun teklifiniz de genel gerekçe kısmının son paragrafında yer alan ifadelerin müstehzi bir üslup içermesi nedeniyle kaba ve yaralayıcı nitelikte olup, ekte geri verilmiştir. Kanun teklifi genel gerekçe kısmının içtüzüğüne uygun olarak yeniden düzenlenmesi halinde işleme alınabilecektir” dedi.