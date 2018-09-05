Asgari ücretlinin maaşı faturaya

Elektrikte 1 Eylülde yürürlüğe giren zamlı yeni tarifeye göre vatandaşlar daha Ağustos faturasını ödemeden yeni zamlarla karşılaştı. CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Asgari yaşam standardında 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 126 lirayı geçti. Doğal gaz ve elektrik faturası toplamı 258 lira oldu. Bu tutar asgari ücretin yüzde 17’si’’ dedi.

HP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, elektrik ve doğal gaza yapılan zamları durdurmanın mümkün olduğunu belirterek, “Dışa bağımlı enerjiden vazgeçmemiz gerekir. Bu konuda hiçbir önlem yok ama sürekli zam var” dedi ve şunları söyledi:

“Asgari yaşam standardında dört kişilik bir ailenin aylık 230 kWh tüketimi ile elektrik faturası 126 lirayı geçti. Aylık doğal gaz ve elektrik faturası 258 lirayı buldu. Bu tutar asgari ücretin yüzde 17'si demek. Emeklinin maaşına 6 ayda bir zam geliyor. Elektrik ve doğalgaz faturasına ise bir ayda iki zam geliyor. Bugün en düşük emekli maaşı 1026 lira. 4'te birini elektrik ve doğal gaz için verecek bir emekli nasıl geçinecek?”