Asgari ücrette Çin’in gerisine düştük!

DiSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep BölgeTemsilcisi Nihat Bencan, “Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir işçi, modern dünyanın en ucuz asgari ücretlisi haline geldi. Asgari ücrette Çin’in de gerisine düştük” dedi.

Döviz kurlarında yaşanan kontrolsüz hareketlilik ve Türk Lirası'ndaki büyük değer kaybının Türkiye'de uygulanan asgari ücreti adeta erittiğine dikkat çeken Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep BölgeTemsilcisi Nihat Bencan, açıklanan açlık ve yoksulluk raporlarına göre Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir işçinin, modern dünyanın en ucuz asgari ücretlisi haline geldiğini söyledi.

YAŞAM STANDARTLARIMIZ ÇİN'DEN DAHA AŞAĞI HALE GELDİ

Bencan, “Türkiye her ay daha da fakirleşiyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun her ay açıkladığı ‘Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre, açlık sınırı 4 kişilik bir aileye için bin 800 liranın üzerine çıkarken, yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı . Ekonomideki ve dövizdeki istikrarsızlık, gelen zamlar ve sonuçta hayat pahalılığıyla ile birlikte yaşam standartları açısından bugün dünyada önemli bir nüfusa sahip olan Çin'den daha aşağı bir duruma geldik” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 40 ERİDİ

Türkiye'de asgari ücretle çalışanların sadece temel ihtiyaçlarının bir bölümünü alabildiğini kaydeden, asgari ücretlinin yaptığı harcamaların tamamının temel tüketim ürünleri olan elektrik, su, kira, telefon, sağlık, gıda harcamaları, doğalgaz veya tüp masraflarına gittiğini vurgulayan Bencan, şunları söyledi: “Bu temel ihtiyaçlara da zammlar geçen aydan itibaren gelmeye başladı. Bizim değerlendirmelerimize göre 2018 yılbaşında asgari ücrete yapılan 199 TL zammın, tamamen eridiği, bu ay içerisinde yapılan zamları da dikkate aldığımızda asgari ücretin yüzde 40 oranında eridiği tartışılmaz bir gerçektir.”

ÇİN'İN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET REKORUNU KIRDIK

Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep BölgeTemsilcisi Nihat Bencan, bu durum karşısında Türkiye'de asgari ücretle çalışanların dünyada en ucuz asgari ücretle çalışanları arasında yer aldıklarına dikkat çekerek, “Bilindiği gibi Çin, emeğin en ucuz ve asgari ücretin en düşük olduğu ülke olarak kabul edilmektedir. Ekonomide yaşanan son gelişmelerle, Çin'den daha aşağı bir duruma geldik. Yılbaşında almış olduğumuz asgari ücreti dolar bazında değerlendirdiğimizde 426 dolar olduğunu görmekteyiz. Çin'deki asgari ücret ortalama 250 dolar, bizde ise şu anda 240 doların altında. Yani biz şu anda dünyanın en ucuz asgari ücretlisi durumuna geldik” şeklinde konuştu.

İŞÇİLERİN GAZETE ALMASI, SİNEMAYA GİTMESİ HAYAL OLDU

Türkiye'de özel sektöre ait sanayi tesisleri ve fabrikalarda çalışan işçilerin büyük bir bölümünün asgari ücret aldığını ifade eden Bencan,

“Zamlar aralıksız devam ediyor. Alınan ücretlerin alım gücünün hergün dahada düşmekte olduğunu görüyoruz. Paramız değer kaybediyor. Asgari ücretin değeri düştüğü için satın alma gücü de düşüyor. Bir işçinin gazete alıp okuması, sinemaya veya tiyatroya gitmesi hayal oldu. Sıkıntıların önümüzdeki günlerde devam edeceği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Hükümetin bir düzenleme yapmaması durumunda daha sıkıntılı günler yaşanacacağı bir gerçektir. Asgari ücrette acil bir iyileştirme yapılması kaçınılmaz hale geldi” ifadelerini kullandı.