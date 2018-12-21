Asgari ücrette heyecan dorukta! Asgari ücret 2019 zammı için hedef o rakam…

Asgari ücretin belirlenmesi için toplanan komisyon toplantılarını bir bir gerçekleştiriyor, asgari ücretli çalışanlar heyecanla asgari ücretin açıklanacağı günü bekliyor. Asgari ücret komisyonu geçtiğimiz gün 3. toplantısını gerçekleştirdi ve 4. toplantı sonrasında asgari ücretin açıklanması bekleniyor. TÜİK'in asgari ücret önerisi bu noktada büyük önem taşıyor. Peki asgari ücret kaç lira olacak?

Asgari ücretli merakla asgari ücretin ne kadar olacağının açıklanmasını bekliyor. 2019’da asgari ücret zammı kaç lira olacak sorusuna cevap arayan çalışanlar, geçim derdini sonlandıracak bir zam umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor. Ülkemizde 7 milyon vatandaş asgari ücret ile geçiniyor. Asgari ücret Komisyonu 3. toplantısını tamamladı. Geriye bir toplantı kaldı. TÜİK asgari ücrete yüzde 37 zam yapılmasını önerdi. İşte asgari ücret detayları…

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

TÜİK'in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu. Asgari ücret komisyonunun bu noktada kaç lira zam belirleyeceği merak ediliyor.

TÜRK-İŞ’İN TALEBİ 2000 TL VE 25 ENFLASYON ARTI REFAH PAYI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin başladığı 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, 2.000 TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.