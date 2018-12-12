Asgari ücrette son durum: 2019 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretli milyonlarca vatandaş geçim derdiyle baş başa... Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. 13 Aralık Perşembe günü komisyon ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Çeşitli rakamlar dile getiriliyor. Yükselen enflasyon asgari ücrete de yansıyacak mı merak konusu... 2019'da asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Perşembe günü yapacak. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan gelecek açıklamalar dört gözle bekleniyor. Asgari ücrete tahminen ne kadar zam yapılacak?

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ: 2 BİN TL+ %25 ENFLASYON VE REFAH PAYI

Asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ilk toplantı öncesi yaptığı açıklamada 2.000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini söylemişti.

SAADET PARTİSİ: 2 BİN 400 TL

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bizim kanaatimiz şu anda asgari ücretin en az 2 bin 400 lira seviyesinde olması gerekir. Mutlaka vergiler de asgari ücretten alınmamalıdır. Bu rakam biraz daha yükselmiş olsun. Asgari ücretin hedefi yoksulluk sınırı olmalıdır” dedi.

CHP: 2 BİN 200 TL

CHP’li belediyelerde 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını hatırlatan CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Yeni kazandığımız CHP’li belediyelerde de 2 bin 200 TL yapacağız. Ama 1 Ocak ve Nisan arasındaki asgari ücret farkını da kendilerine ödeyeceğiz. Hiç bir işçinin işine son vermeyeceğiz. Alın teri ile emek ile uğraşılmaz. O işçi çalışıyorsa ve alın teri döküyorsa başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

İYİ PARTİ: YÜZDE 26 ARTIŞ OLMALI

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Sayın Genel Başkanımızın da görüşü çok net. En az yüzde 26 şeklinde bir talebimiz var. Madem Cumhurbaşkanı’nın maaşında yüzde 26’lık artış var, asgari ücrette, kamu kesimi ve özel sektör de dahil olmak üzere yüzde 26’lık oranın gözetilmesi gerektiğini söylüyoruz, bunda ısrarcıyız.” dedi.

İŞÇİLER: 2 BİN 800 TL

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, milyonlarca işçinin gözü ve kulağının bugün başlayan asgari ücret görüşmelerinde olduğunu belirterek, “Asgari ücret, Türkiye’de emeğiyle geçinen herkesin meselesidir. Asgari ücret civarında ücretle çalışan işçiler, Türkiye iş gücünün neredeyse yüzde 65’ini oluşturmaktadır.” dedi.

Saygılı, asgari ücretteki artışın diğer ücretleri de yukarı çektiğini ifade ederek, asgari ücretin yıllık olarak hesaplanması ve tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini savundu. İşçiler ve emekçilerin krize karşı korunmasının önemine değinen Saygılı, asgari ücretin net 2 bin 800 lira olmasını talep ettiklerini kaydetti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

AJANSLAR