Asgari ücretle kaç milli takım forması alınabilir?

Yeni milli takım formaları yüksek fiyatı yüzünden çok eleştirildi. Türkiye'de asgari ücretle 8 milli takım forması alınırken Almanya'da bu rakam 16.

Nike'ın Türkiye Milli Futbol takımı için yaptığı formaların göz doldurup doldurmadığı vatandaşın takdiri. Faka asgari ücretin 1600 TL olduğu Türkiye'de fiyatının göz doldurduğu bir gerçek. Öncelikle formadan bahsedelim…

Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi.

Tamamen kırmızı renkten oluşan iç saha forması ve beyaz renkteki deplasman formasının göğüs kısmından geçen bant, formaya göz alıcı bir estetik kazandırması amaçlandı. Forma numaraları formanın sağ göğüs kısmına indirilerek, formanın üzerinde hava geçirgenliği yüksek bir alan yaratıldı. Ayrıca önceki formalarda hava sıcaklığı yüksek olduğunda numaraların formayı sırta yapıştırdığını belirten futbolcuların geribildirimleri ışığında, yeni formada numaraların iç kısmında yapışmayı önleyici Vaporknit teknolojisi kullanıldı.

Peki ya formanın 200 TL’lik fiyatı yüksek mi? Kimine göre öyle kimine göre değil. Bunu anlamak için her ülkeyi kendi koşullarında değerlendirmek gerekiyor. Örneğin Almanya’da bir asgari ücretli aylık maaşı ile 16 forma satın alabiliyor. Türkiye’de ise bu rakam 8.



Siz milli takım formalarımızla ilgili ne düşünüyorsunuz?..