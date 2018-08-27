Askere giderken işten ayrılmak zorunda kalan çalışan erkekler "askere giderken işsizlik maaşı alabilir miyim?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Askerlik nedeniyle işten ayrılan çalışanların tazminat, askerlik bitiminde aynı yerde çalışma gibi bir takım hakları bulunuyor. Peki, askere giderken işsizlik maaşı alınabilir mi? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

ASKERE GİDENLER İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMDA ALABİLİR?

İşsizlik maaşı istifa edenlere ödenmiyor. Ancak askerler için ayrı bir durum söz konusu. Askerlik için işten ayrılanların işsizlik maaşı alma hakları bulunuyor. Ancak bazı şartları var…

Askerden önce sigortalı olarak çalışan ve görev zamanı ayrılan gençlerin hem tazminat, hem işsizlik maaşı, hem de döndükten sonra aynı işyerinde çalışma hakları bulunuyor. Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar diğer şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına da hak kazanıyorlar.

Yani son 3 yılda en az 600 gün prim ödemeleri ve son 120 günde de kesintisiz prim ödenmiş olması gerekiyor.

Askere giden gençler işsizlik maaşını askerlik öncesi ve sonrasında alabiliyorlar.

Yani askerlik sırasında işsizlik maaşı alınamıyor.

İşsizlik maaşı almak için İŞ- KUR’a başvuran sigortalıların işe girmeye hazır durumda olması gerekiyor. Askerdeyken bu imkan olmadığı için işsizlik maaşı ödenmiyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvurmuşsa askere gidince maaş kesiliyor kalanı askerlik dönüşü ödeniyor. Hemen askere gitmişse dönüşte İŞKUR’a başvurarak çalışana kadar işsizlik maaşı alabiliyor.

İşsizlik maaşı ödeme süresi ödenen prime göre en fazla 10 ay olabiliyor.

– İşten ayrıldığı tarihten askere gidilen tarihe kadar geçen sürenin 3 ayı geçmemesi gerekiyor. Yine terhisten sonra 1 ay içinde başvurması gerekiyor.

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