Astsubay emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplama 2018

Astsubaylar diğer memurlarla aynı koşullarda emekli olurlar. Astsubay emekli maaşı ve ikramiyesi nasıl hesaplanır? Astsubaylıkta emeklilik için gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Türk Silahlı Kuvvetlerinde; astsubay olarak görev yapanlar, emekli aylığına hak kazanabilmek için gerekli yaş ve hizmet süresi şartlarını tamamladıklarında emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Peki astsubay emekli maaşı ve ikramiyesi nasıl hesaplanıyor? Tüm detaylar haberimizde…

ASTSUBAY EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA 2018

Astsubaylar için diğer memurlardan farklı olarak bir emeklilik koşulu bulunmamaktadır. Astsubaylar da aynı şekilde hizmet + yaş = emeklilik koşuluna tabidirler.

Emekli aylık, emekli ikramiye tutarlarının bulunmasında da bir farklılık yoktur.

– Derece/kademe

– Gösterge

– Ek Gösterge

– Taban Aylığı

– Kıdem Aylığı

– 5434 SK/Ek Madde 70 hükmü uyarınca oransal olarak bulunan tutar

Memur maaş katsayısı, taban aylığı katsayısı kalemleri ile çarpılarak emekli maaş ve ikramiyelerine ulaşılmaktadır.

Astsubaylar, ek göstergelerini, makam tazminatlarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundan almaktadırlar.

İlgili ek gösterge, makam tazminatı cetveli şöyledir:

(Astsubaylar İçin)

DERECE EK GÖSTERGE

1 3600

2 3000

3 2200

4 1600

5 1300

6 1150

7 950

8 850

Temsil ve Görev Tazminatı Göstergeleri Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar ile belirlenmiştir.