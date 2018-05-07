ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama! ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav giriş yerleri belli oldu. 12-13 Mayıs'ta yapılacak sınavlara adaylar ATA AÖF sınav giriş belgeleri olmadan katılamayacaklar. Erzurum Üniversitesi sınav giriş belgesinin yanında mutlaka Pasaport veya Nüfus Cüzdanı da bulundurmayı zorunlu kılıyor. İşte ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

Uzaktan eğitim ile lisans ve önlisans programlarını tamamlamak isteyen yüzbinlerce öğrenci 2. dönem sınavlarını bekliyor. Erzurum Üniversitesi ATA AÖF sınavları 12-13 Mayıs tariflerinde yapılacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yayınlandı. ATA AÖF öğrencileri sınav giriş belgelerini nasıl çıkartacağını merak ediyor. Öğrenciler ATA AÖF otomasyon sistemine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan “08-09 Temmuz Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri” linkine tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan'da sınav yapılmaktadır.