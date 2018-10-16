Ata Grubu’ndan Çin seferi

1969’dan günümüze faaliyetlerini sürdüren Ata Grubu, Çin’in büyük önem verdiği ve 5-10 Kasım tarihleri arasında Şangay kentinde gerçekleşecek “China International Expo’ya (CIIE); TFI Tab Gıda Yatırımları, Arbeta Turizm, AtaKey, Ata Sancak ve ATP şirketleriyle katılıyor.

Çin ticaret sistemine büyük katkı sağlaması ve dünya ticaretiyle entegrasyonuna yeni bir ivme kazandırması beklenen “China International Import Expo”, 5-10 Kasım tarihlerinde Şangay'da gerçekleştirilecek. Ata Grubu bu fuara 5 şirketiyle katılım sağlayarak, Türkiye'den en fazla şirketle yer alan grup oluyor.

Ata Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Çin'in potansiyeline inanan ilk Türk şirketlerden olduklarını hatırlatarak, dünyanın 2. en büyük ekonomisi ve ithalatçısı olan ülkede, 2012 yılından bugüne yürütmekte oldukları hızlı servis restoran operasyonlarının, sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ettiğinin altını çizdi. Kurdoğlu, “Çin, özellikle Bir Kuşak Bir Yol Girişimi'ne dahil olan ülkelerle ticari ilişkilerini daha da geliştirmek istiyor. Türkiye'den bu pazarda yer almak isteyen şirketlerimiz için halen büyük bir potansiyel var. Bizim de 5 şirketimizle katılım gösterdiğimiz CIIE'yu, bu stratejinin sacayaklarından birisi olarak görüyorum” dedi.

1000’İN ÜZERİNDE RESTORAN

Ata Grubu çatısı altında fuara katılım gösteren şirketlerden, Türkiye hızlı servis restoran sektörünün lideri TFI Tab Gıda Yatırımları, 2012 yılından bu yana Çin'deki operasyonlarını başarıyla sürdürüyor. TFI, 5 yıl gibi kısa sürede Çin'de servis veren 1.000'in üzerindeki Burger King restoranıyla dikkat çekiyor. Şirketin Çin'de istihdam ettiği, 20 binin üzerinde personeli bulunuyor.

Fuara katılan bir diğer Ata Grubu şirketi, A Grubu seyahat acentesi Arbeta Turizm ise fuarda, Çinli misafirleri için hazırladığı konsept tur alternatiflerinin tanıtımını yapmayı hedefliyor. Arbeta, Türkiye'nin deniz, kum, güneş turizminden çok daha fazla alternatifinin olduğunu ve kültür turizmi, lüks turizmi gibi farklı seçeneklerdeki hizmetlerinin, fuar katılımcıları tarafından ilgi görmesini bekliyor.

Grubun gıda sektöründe hizmet veren şirketlerinden, kaplamalı patates işleme ve saklama operasyonlarını yürüten AtaKey, hali hazırda ayda 1.250 metrik ton ürünü Çin'e ihraç ediyor. Şirket, Afyon'da 4 bin dekar arazi üzerinde kurulu tesisinde yılda 90 bin ton patates işleyebiliyor.