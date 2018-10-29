Atatürk Havalimanı ne zaman kapanıyor? Atatürk Havalimanı uçuşlara ne zaman kapatılacak?

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim 2018 tarihinde açılışının ardından, Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara ne zaman kapatılacağı merak ediliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00:00'dan (UTC 21:00) itibaren tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. İşte tüm detaylar...

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasının ardından İstanbul Atatürk Havalimanı’nın akıbeti merak konusu oldu. İşte İstanbul Atatürk Havalimanı’nın uçuşlara kapatılacağı o tarih…

ATATÜRK HAVALİMANI NE ZAMAN KAPATILACAK?

İstanbul Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00:00’dan (UTC 21:00) itibaren tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafikler tarafından kullanılacak.

Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00:00’dan itibaren slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri ise; İstanbul Yeni Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş – 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 31 Aralık 2018 saat 00:00’dan sonraki 7 gün içinde, “ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri” uygulanacak.

Atatürk Havalimanı taşınma sırasında uçuşlar (yerel saatlere göre):

– 30-31 Aralık tarihlerinde üssü AHL olan taşıyıcıların intikal seferlerine açık olacak.

– 30 Aralık saat 03:00 ile 19:00 arası yalnızca üssü havalimanı olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolları’na seferlerine açık olacak.

– 30 Aralık saat 19:00 ile 02:00 arası sadece THY yolculu seferlerine açık olacak.

– 31 Aralık saat 03:00 ile 00:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda taşınma sırasında uçuşlar (yerel saatlere göre):

– 31 Aralık 2018 saat 00.00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

– 30 Aralık saat 03:00 ile 31 Aralık saat 14:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

– 31 Aralık saat 14:00 ile 19:00 arasında 5 saat süresince sadece THY yolculu seferlerine açık olacak.

– 31 Aralık saat 19:00 ile 00:00 arasında ise base taşıyıcıların (üssü havalimanı olan) yolculu seferlerine açık olacak