Atatürk için 5 tane üretildi

Bugün gazetelerde Cumhuriyet Bayramı için çok güzel ilanlar vardı. Bunlardan bir tanesi hayli dikkat çekiciydi. İsviçreli ünlü saat firması Corum, üzerinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu 5 tane saat üretti. Saatlerin tanesi 150 bin TL olacak.

1955 yılında kurulan İsviçreli Corum dünya liderleri koleksiyonuna Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de kattı. Koleksiyonda daha önce Winston Churchill ve Gandhi gibi önemli isimler de bulunuyordu. Şark saatçilik yetkililerinden alınan bilgilere göre; Corum'un Mustafa Kemal Atatürk için ürettiği saatten sadece 5 tane özel el yapımı olarak üretildi. Atatürk saatleri 26.500 İsviçre Frangı'na (150 bin TL) satılacak. Coin Watch Ata Limited Edition’ın içinde Darpane Genel Müdürlüğü tarafından basılan Ata Lira var.

mumay@sozcu.com.tr

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