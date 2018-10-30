Atatürk saatini hangi ünlü isim aldı?

Dünyaca ünlü İsviçreli saat firmasının Mustafa Kemal Atatürk ismiyle çıkardığı 150 bin TL'lik saati TEMA Vakfı'nın kurucu onursal başkanlarından Fenerbahçeli eski milli basketbolcu, iş insanı Ayduk Koray satın aldı.

İsviçreli Corum saat markasının içinde Ata Lira olan Mustafa Kemal Atatürk saatlerinden 5 tane üretmişti. Saatlerin tanesi 26.500 İsviçre Frangı. (150 bin TL yaklaşık)

İçinde Ata Lira olan saatin koleksiyon değeri bulunuyor.

Saati ilk satın alan kişi ise 1927 doğumlu milli basketbolcu Ayduk Esat Koray (91) oldu.

1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Koray 1956 yılında kendi inşaat firmasını kurdu. Ankara'da Türkiye İş Bankası ve DSİ Genel Müdürlük binaları, Ziraat ve Yapı Kredi bankasının merkez şubesini gibi inşaatların yapımında bulundu.

Koray İnşaat, Sabancı Center, Yapı Kredi Plaza, Ankara Sheraton, Moskova Vergi Bakanlığı, Sayıştay binaları ve Ajyad Mekke oteli gibi pek çok inşaatı gerçekleştirdi.

Milli Basketbolcu Ayduk Koray 1949-1950 yıllarında Fenerbahçe formasını da giydi.