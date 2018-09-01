Av yasağı bitti

Ay yasağı dün gece itibariyle bitti. Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer Kireçburnu'nda balıkçılarla birlikte sezonu açtı. Tezgahlar ilk balıkları bekliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer Kireçburnu’nda balıkçılarla sezonu açtı, denize yavru kalkan balığı bıraktı.



İSTANBUL

Anadolu Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı balıkçılar, ekmek parası kazanmak ve bereketli bir sezonla tüketicilerin yüzünü güldürmek için sabah boğazdan Karadeniz’e açılacak. Tayfa halinde el birliğiyle hareket eden balıkçılar, limana bağlanan gemide rutin kontrolleri yapmaya devam etti.

TEKİRDAĞ

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, av yasağının sona ermesiyle Kumbağ limanında program düzenlerken, balıkçılar da ‘vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Etkinliğe katılanlara, 5 bin uskumru balığı pişirilerek ücretsiz olarak dağıtıldı.

ORDU

Kumbaşı, Kışlaönü, Kacalı, Mersinköyü, Medreseönü, Yalıköy, Bolaman, Fatsa ve Ünye balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle sabah saatlerinde “Vira Bismillah” dedi.