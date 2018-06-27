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AVM’ler ‘dolu’

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı sağanak ve dolu yağış tahmini İstanbul'daki AVM'lere yaradı. İstanbul'da çok sayıda vatandaş aracının zarar görmemesi adına ilk olarak AVM otoparklarına koştu. AVM otoparkında yer bulan bazı vatandaş erken saatlerde aracını AVM'lerde bırakıp ya alışveriş yaptı ya da yemek yedi. Böylece dolu yağışı uyarıları AVM'lerin kazancına kazanç kattı.

Derin GÖKÇE
android-time 12:40 27 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
AVM’ler ‘dolu’
Meteorolojinin İstanbul için yaptığı sağanak ve dolu yağış tahmini İstanbul'daki AVM'lere yaradı. İstanbul'da çok sayıda vatandaş aracının zarar görmemesi adına ilk olarak AVM otoparklarına koştu. AVM otoparkında yer bulan bazı vatandaş erken saatlerde aracını AVM'lerde bırakıp ya alışveriş yaptı ya da yemek yedi. Böylece dolu yağışı uyarıları AVM'lerin kazancına kazanç kattı.

İstanbul'da yağması beklenen sağanak yağış ve şiddetli dolu, AVM’lerin ziyaretçi akınına yol açtı. İstanbul’da birçok AVM'nin binlerce araçlık kapalı otoparkı hınca hınç dolarken, yaşanan yoğunluğun AVM içerisinde yer alan mağazaların cirolarına da büyük katkıda bulundu.

AVM’LERDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AVM otoparklarında yaşanan arışın cirolara olumlu yansıyacağını belirten Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü sozcu.com.tr’ye açıklamasında, “Dün beklenen dolu yağışı dolayısıyla AVM'lerin otoparklarının dolması AVM ziyaretçi sayısında ciddi artışlara neden oldu.

Geçmiş tecrübelere dayanarak bu artışların ciroya da olumlu yansımaları olacağını öngörüyoruz. Ancak henüz mağazalardan ciro bilgisi gelmediği için net bir veri paylaşmak doğru olmayacaktır. Düzenli olarak hayata geçirdiğimiz AVM Ciro Endeksi Haziran ayı verileri açıklandığında dolunun perakendeciler açısından  oluşturduğu etki yorumlanabilir.” ifadelerini kullandı.

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SATIŞLAR %30 İLE %50 ARASINDA ARTTI

Birçok AVM’nin binlerce araçlık otoparkları 2-3 saat içerisinde doldu. Bu sebeple araçlarını otoparklara park eden bazı  vatandaşlar alışveriş merkezini de gezmek durumda kaldı. AVM’lerin ziyaretçi sayısında da doğal olarak %30 ve %50 oranlarında bir artış yaşandı. Sozcu.com.tr olarak İstanbul’da toplam 4 AVM yönetimi ile görüştük. Bu AVM’lerin  3’ü Avrupa Yakası’nda 1 ‘i ise Anadolu Yakasında yer alıyor. AVM yönetimlerinin sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamaya göre ‘dolu yağışı’ uyarısının yapılmasının ardından otoparkların çok kısa sürede dolduğunu ve bu sabah da doluluk oranlarının devam ettiğini söyledi. Yetkililer, %100 yaşanan bu yoğunluğun tümüyle içerideki mağazalara yaramadığını ancak %30 ve %50;’lik bir kısmın AVM’yi de ziyaret ettiğini söyledi. Dolayısıyla ziyaretçi sayısı artan AVM’lerin dün ki ciro rakamları da artmış oldu.

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Son güncelleme: android-time 12:4327.06.2018
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