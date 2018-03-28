AVM’lerde sistem değişiyor

Online alışverişin artmasıyla birlikte ABD'de alışveriş merkezleri hayalete döndü. Türkiye'de de benzer durumun yaşanmaması adına yeni önlemler alınıyor. Artık AVM'lerin internet sitelerinden vatandaş ürün siparişi verebilecek. AVM'nin içerisinde bulunan markaların ürünlerini tüketici sanal ortamda görüp rezerve edebilecek ve sonrasında rezerve ettiği ürünü gidip AVM'de bulunan mağazada deneyimleyip satın alabilecek.

ABD'de alışveriş merkezleri birer birer kapanıyor. Online alışverişin artmasıyla birlikte binlerce mağazanın ülke çapında kapanması bekleniyor. Türkiye’de böyle bir durumun yaşanmaması adına yeni bir önlem aldı. Artık AVM’ler de sistem değişiyor. Yeni sistemde Online alışveris AVM’lerin internet sitelerinden yapılabilecek. Yani vatandaşlar artık markanın internet sitesinden değilde kendisine en yakın AVMm’nin internet sitesine girip beğendiği ürünü sipariş edebilecek.

AVM’LERDE NE OLACAK?

Artık dijital ortamdan sipariş veren tüketici hem ürünü 2016’nın ilk çeyreğinde Avrupa’da AVM alanını en çok artıran ülke olurken önümüzdeki yıllarda online alışverişin ivme kazanmasıyla AVM’lere ne olacağı merak ediliyor. ECE Türkiye, geleceğin alışveriş merkezleri için başarıya giden yolları ortaya koydu

GELECEĞİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Uluslararası konuşmacıları ve Türkiye’deki perakendecileri buluşturan, “ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü”nün onuncusu Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de gerçekleşti. 450’nin üzerinde katılımcıyla perakende dünyasının önemli aktörlerini buluşturan organizasyon, “Geleceğin Alışveriş Merkezleri” gündemiyle gerçekleşti.

Etkinlik, ECE Yönetim Kurulu üyeleri Joanna Fisher, Steffen Eric Friedlein, ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu ve ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri Şapkacı ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, ECE’nin yatırım yaptığı konuların başında gelen dijitalleşmenin alışveriş merkezlerine entegrasyonu ve beraberinde getirdiği yenilikler ve dönüşümler konuklara aktarıldı. Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcileriyle “perakendenin geleceği” tartışıldı.

ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu, katılımcılara teşekkür ederek, konuşmasına sektörün geçmiş 30 yılını ve geleceğe dair öngörülerini masaya yatırarak başladı. Sektörün ana paydaşları olan yatırımcılar, perakendeciler, müşteriler ve bunların arasındaki dengeyi korumaya odaklanan hizmet şirketleri için yeni bir evreye geçildiğini aktaran Hacaoğlu; ECE Türkiye olarak, yapıcı işbirliklerinin, nicelik yerine niteliğe odaklanmanın, uzun vadeli stratejik planlamaların, değişen müşteri taleplerini doğru anlamanın, farklılaştıran hizmetler sunmanın, alışveriş merkezlerinde teknolojiyi etkin kullanmanın ve inovasyonun önümüzdeki dönemde sektörü şekillendireceğini öngördüklerini belirtti.

AVM’LERİN İHTİYACI VAR

ECE, AVM Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Joanna Fisher, Avrupa’daki alışveriş merkezlerinde yükselen trendlere değindiği konuşmasında, artan rekabet ortamında farklılaşmak adına, deneyim odaklı ve müşteriler için daha çekici AVM’lere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Fisher, “Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanımlı alanlar yeniden tanımlanıyor ve bu alanlara sosyalleşmeyi artırıcı unsurlar ekleniyor.

PLATFORMLAR BİRLEŞİYOR

Müşterilerle etkileşimimizi artıran mobil uygulamalarla, henüz evlerindeyken onlarla iletişim kurmaya başladığımız bir döneme giriyoruz” dedi. ECE Kiralamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Steffen Eric Friedlein ise konuşmasında; “Perakendede dijitalleşme çok hızlı ilerliyor. Ziyaretçiler, geleneksel alışverişin ötesine geçecek yeni deneyimler arıyorlar. AVM’ler de dijitalleşmeyle birlikte online ve offline’ı birleştiren platformlar olarak öne çıkıyorlar. Online-offline’ın başarılı örneklerini AVM’lerde daha sık göreceğiz. Türk perakendecileri de dünyayla entegre bir şekilde gelişiyorlar. Avrupa’da da çok başarılılar” dedi.

Uluslarası Perakende Kiralama Günü’nde, ECE’nin yenilikçi ‘We Love Food’ konseptini yöneten, uluslararası alanda tanınmış gastronomi uzmanı ve ECE Global Gastronomi Direktörü Jonathan Doughty de özel bir sunum gerçekleştirdi. AVM’lerde en fazla inovasyon yapılan alanlardan birinin de ‘yemek ve eğlence’ olduğuna dikkat çekti. Doughty, “Geleneksel food court anlayışından uzaklaşılması gerekiyor. Artık AVM’ler, akıllı restoranlar, müşterinin keyifle deneyimleyeceği keşif mönüleri, rahatlığın öne çıktığı oturma konseptleriyle şehrin eğlence ve gastronomi merkezi olacak. ECE de bu konuya büyük yatırım yapıyor” dedi.

Etkinlikte ayrıca ‘Perakendenin Geleceği’ başlıklı bir panel de düzenlendi. ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri Şapkacı moderatörlüğünde gerçekleşen panele, perakende sektörünün önde gelen isimlerinden Midpoint Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çarıkçılar, Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, Boyner Grup Başkan Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Serdar Sunay ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı. Panelistler, son beş yılda müşteri davranışlarındaki değişimi, sektörün farklı kollarında buna bağlı olarak yaşanan dönüşümü ve geleceğe yönelik planlamalarını katılımcılara aktarırken, ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri Şapkacı, “Sektörün tüm paydaşları, müşteri odaklı bir yaklaşımla geleceğe yönelik planlama ve yatırımlarını bugünden yapmalı. Teknolojiden korkmak yerine, ondan fayda sağlamanın yollarını bulmak ve teknolojiyi müşteri deneyiminin bir parçası haline getirmek için online ile offline’ı entegre edecek uygulamalara yoğunlaşmak büyük önem taşıyor” dedi. ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü fuaye alanında, Almanya Frankfurt’taki MyZeil AVM’nin yeni yeme-içme konsepti “Foodtopia” ve VR (sanal gerçeklik) gözlüklerinin katılımcılara tanıtıldığı özel bir stant da yer aldı.