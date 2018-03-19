AVM’lere haftada 2 gün tatil

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, alışveriş merkezlerinin (AVM) haftanın 2 günü kapanmasını istedi ve bu konuda TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Perakende Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki yasada değişiklik öneren Basmacı, ”Piyasadaki pahalılık ve alım gücünün düşmesi ile alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar, küçük esnafı derinden etkilemektedir. Küçük esnaf ve sanatkarları korumak adına AVM’ler, haftanın 2 günü kapatılmalıdır'' dedi. Kanun teklifinde, AVM’lerin hangi günler kapalı olacağına, meslek kuruluşlarının teklifi üzerine, Valiliklerin karar vermesi öneriliyor. Türkiye’de halen 395 AVM var ve bu yıl sonunda da AVM sayısı 410’a yükselecek.

2 GÜN TATİL YAPILACAK

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, küçük esnafı canlandırmak ve korumak amaçlı kanun teklifi hazırladı. Teklif yasalaşırsa alışveriş merkezleri haftada 2 gün tatil yapılacak. Piyasadaki pahalılık ve alım gücünün düşmesinin küçük esnaf ve sanatkârı etkilediğini vurgulayan Basmacı “AVM'lerin haftanın iki günü kapatılması küçük esnaf adına bir gerekliliktir”dedi.

SİFTAH YAPMADAN KEPENK KAPATIYORLAR

Basmacı, AVM'lerin her gün açık olmasının küçük esnaf ve sanatkarları ekonomik sıkıntıya soktuğunu da belirterek, “Siftah yapamadan kepenk kapatmak zorunda kalanlar, ya da iş yapamaması sebebiyle iş yerini tamamen kapatmak zorunda kalan esnaflarımızın, bir nebze de olsa işlerini artırmak amacıyla, alışveriş merkezleri haftada iki gün tatil olmalıdır” açıklaması yaptı.