Avrupa Birliği büyük dijital şirketlere yüzde 3 vergi getiriyor

Google, Facebook, Amazon, UBER, Airbnb gibi milyarlarca dolar gelir elde eden uluslararası şirketler Avrupa Birliği tarafından yüzde 3 vergiye tabi tutulacak. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan taslağın gelecek hafta kabul edilmesi bekleniyor

Habertürk’ün haberine göre; Avrupa Birliği içerisinde ciddi miktarda dijital gelire sahip büyük şirketler, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan teklif taslağına göre yüzde 3 oranında vergi ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya. Gelecek hafta kabul edilmesi beklenen teklif daha önce Fransa tarafından gündeme getirilmiş ve hâlen bazı değişikliklere gebe. Daha önce de gündeme gelen teklifte vergi oranı yüzde 1 ila 5 arasında tutulmuştu ancak bu kez yüzde 3 sabit vergi öngörülüyor.

AB ülkeleri ve yetkilileri tarafından kabul edildiği takdirde, yıllık küresel geliri 750 milyon euro üzerinde olan ve AB sınırları içerisinde 50 milyon eurodan fazla vergilendirilebilir gelir elde eden şirketler yeni düzenlemeye tabi olacak.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE 5 MİLYAR EURO FATURA

Böylelikle kullanıcı hedefli online reklam satan Google ya da Facebook, Instagram, Twitter, Spotify gibi reklam alanı sağlayarak internet operasyonlarıyla gelir elde eden dijital kuruluşları Avrupa Birliği’ne vergi ödeyecek. Bu şirketler, başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere büyük Avrupa ülkeleri tarafından kazançlarını, verginin düşük olduğu Lüksemburg, İrlanda gibi ülkelere yönlendirdiği ve üzerine düşeni yapmadığı gerekçesiyle kanun koyucuların hedefindeydi.

Amazon gibi dijital pazar yerleri ya da Airbnb ve son dönemde Türkiye’nin gündemine oturan UBER gibi hizmet sektöründe dijital olarak faaliyet gösteren girişimleri de kapsıyor. Taslağa göre vergi kullanıcının hizmetten faydalandığı ülkeye ödenecek. Analistler teklifle yıllık 5 milyar euro civarında bir vergi tahakkuk edeceğini hesaplıyor. Netflix gibi yayın kuruluşlarıyla bulut bilişim ve IT şirketleri ise düzenlemenin dışında tutuldu.