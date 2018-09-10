Avustralya’da tarihi altın keşfi

Avustralya'da tek seferde bulunabilecek en büyük altın yatağının bulunduğu iddia edildi. Madende bulunan kayalarda 10.6 milyon dolar değerinde altın olduğu bildirildi. Altının değeri ons fiyatına bölündüğünde yaklaşık 250 kilogramlık bir cevherden söz ediliyor. Yaklaşık 250 kilogramlık bir cevherle 147 bin çeyrek altın üretilebilir.

Batı Avustralya'da dört günlük kazılar sonucunda dünyanın nadir altın yataklarından biri bulundu. ABC'nin haberine göre altının değerine şimdilik 10.6 milyon dolar biçildi.

Altın yatağındaki altın değerine bakıldığı zaman ağırlığının 8 bin 833 ons olduğu görülüyor. 8 bin 833 ons altın, yaklaşık 250 kilogram yapıyor. 250 kilogram altından 147 bin çeyrek altın üretilebiliyor.

Ülkenin büyük şehirlerinden Perth'in 500 kilometre kuzeyinde Kambalda'da bulunan altınlar hakkında detayları jeolog Zaf Thanos verdi.

Bazı altın kütlelerinin 90 kilogramlık kayaların içinde olduğu bildirildi.

Thanos, “Hayatınız boyunca böyle bir şey göremezsiniz. Bu bir kez yapılacak bir keşif” açıklamasında bulundu.

Madeni Kanadalı RNC işletiyor.