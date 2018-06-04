Avustralya’nın en büyük bankasına rekor ceza

Avustralya'nın en büyük bankası kara para aklama skandalında 700 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırıldı.

Avustralya’nın en büyük bankası için verilen rekor ceza, son zamanlarda bir dizi skandalla sarsılan ülkenin finans sektörüne yönelik son darbe oldu.

CNN Money’de yer alan habere göre, mali suçlarla ilgilenen bir düzenleyici olan Austrac, pazartesi günü yaptığı açıklamada, CBA (CBAUF) ‘un para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi için yasalara uymadığını kabul etmesinin ardından açılan dava sonucunda 700 milyon dolar Avustralya doları (534 milyon $) ödeyeceğini söyledi.

2012-2015 yılları arasında CBA’nın, ATM’lerinde yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmediği belirtildi. Austrac, uyuşturucu çetelerinin büyük ve anonim mevduatlara izin veren bir boşluktan yararlanarak para akladığı bilgisini verdi.