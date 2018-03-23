Axel Springer’den Doğan Medya açıklaması

Axel Springer daha önceden açıkladığı gibi Doğan Medya ortaklığını tamamen bitireceğini tekrar gündeme getirdi. Springer'in an itibariyle yüzde 7 ortaklığı bulunuyor.

Doğan Holding’in yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıklamasının ardından Axel Springer’in de uzun süredir planladığı bu karar teyit edilmiş oldu.

İlk olarak 2007 yılında yatırım yapan Axel Springer, daha sonra hisesini kademeli olarak yüzde 7’ye düşürmüştü.

Bir şirket sözcüsü, “Bir süredir tamamen çıkma niyetimiz vardı; bu konuda gerekli anlaşmaları yaptık” dedi.

Axel Springer, bir süre önce, 2020 ve 2022 yıllarında Doğan medya grubu hisselerinin satışından 171 milyon euro beklediğini söylemişti. Bu gelir, banka garantileriyle desteklenen satma opsiyonlara karşı güvence altına alındı.

Springer CEO’su Mathias Doepfner, Türkiye’de birçok gazetecinin tutuklanmasının ardından 2016 yılında Axel Springer’in tamamen Türkiye’den çekileceğinin işaretini vermişti.

Terör örgütü propagandası yaptığı şüphesiyle bir yıl önce Türkiye’de tutuklanan ve geçen ay serbest bırakılan Alman-Türk uyruklu gazeteci Deniz Yücel, Spinger gazetelerinden Die Welt’in muhabiriydi.

REUTERS