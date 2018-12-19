Aynes Gıda konkordato ilan etti!

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Aynes Gıda, konkordato talep etti. İki yıl önce TMSF bünyesine geçen Aynes Gıda, geçen ay, mahkeme kararı ile eski sahiplerine devredilmişti. Bugün Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Aynes AŞ'ye yeniden kayyum atanmasına karar verdi.

Denizli’de faaliyet gösteren Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ hakkında verilen kayyum kararının kaldırılmasına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edilerek şirkete yeniden kayyum atanması kararlaştırıldı. Öte yandan 10 Aralık’ta kayyumun kaldırılması kararı sonrası 14 Aralık’ta göreve gelen yönetimin şirketle ilgili konkordato işlemi başlattığı, geçici tedbir kararına ilişkin bildirimi de dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı ortaya çıktı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S’nin yaptığı başvuru üzerine Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kayyumun kaldırılması kararına itiraz etti.

Başsavcılığın yaptığı itirazda kayyumun kaldırılması sonrası iş başına gelen yönetimin ilk gün Gürcistan’a 100 bin lira transfer etmek için girişimde bulunduğuna işaret edildi. İtiraz üzerine mahkeme, Aynes AŞ’ye yeniden kayyum atanmasını kararlaştırdı.

Şirketin yeniden kayyuma devredilmesi sonrası bir kayyum heyeti oluşturulduğu öğrenildi.

KAYYUM KARARI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan ve yargılamaları Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 21 sanık arasında bulunan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S, Aynes ile Okyanus Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuş, mahkeme, 10 Aralık’ta Aynes Gıda AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması talebini kabul etmiş, diğer şirketle ilgili başvuruyu reddetmişti.

500 SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE 164. SIRADA

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Aynes Gıda, 625 milyon liralık cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 164'üncü sırada yer alıyor.