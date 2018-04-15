Ayvalık’a Alman piyangosu

1980’li yıllardan itibaren Avrupalı turistlerin ayağını çektiği ve 30 yıldır da yerliyle yetinen Ayvalık turizmi için belediye ve yabancı tur şirketlerinin işbirliğinde ‘Alman’ açılımı yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, özel bir tur şirketiyle ‘8 bin Alman turist’ protokolü imzaladı. Başkan, 2018 Mayıs ayından 2019 Eylül ayına kadar haftada 250 kişilik gruplar halinde, toplam 8 bin turistin konaklamalı misafir edileceğini açıkladı.

SÖZCÜ/ANKARA

Ayvalık'ta yabancı turizmini canlandıracak protokol imzalandı. Ayvalık Turizmini Güçlendirme Birliği (AYTÜGEB) başkanlığını da yürüten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Berlin Fuarı'nda ön anlaşması sağlanan tur şirketi temsilcilerini ağırladı. Toplantıya AYTÜGEB Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Claros Tour yetkilisi Serdar Çelenk ve Merke Tour yetkilisi Ekrem Dişçi ile şirketin diğer temsilcileri katıldı.

BİZ HAZIRIZ

Alman turistlerle ilgili ilk bağlantıların yıllardır ısrarla katıldıkları Berlin Fuarı'nda yapıldığını söyleyen Başkan Gençer, “UNESCO yolunda ilerleyen Ayvalık için önemli bir adım olacak. Ayvalık'ın turizm açısından yelpazesi çok geniş. Almanlar, kültürü çok önemsiyor. Bu protokolle Körfez havaalanı da daha işlevsel hale gelecek. Ayvalık'ta turizm sezonu yaz mevsimiyle kısıtlı. Kentimizde sadece kültür değil, sualtı zenginliği de var. Almanlar dalış turizmine çok ilgi gösteriyor. Bergama, Burhaniye gibi ören yerlerinin yakın olması ise avantajımız. Bu sayede sezon uzatılmış olacak. Biz her şeyimizle hazırız. Ancak, esnafımıza çok iş düşüyor. Kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin özgünlüğünü koruması gerekir” dedi.

Almanya'dan Ayvalık'ta 8 bin geceleme için biletlerin alındığını söyleyen Merke TOUR yetkilisi Ekrem Dişçi kiliseleri, 2 bin adet tarihi tescilli yapısı ile doğal ve kültürel zenginliği bulunan Ayvalık'ın Avrupalı turistlerde heyecan yarattığını belirtti. Dişçi, “Her yıl Avrupa'dan düzenlediğimiz Anadolu Kültür Turu kapsamına bu yıl Ayvalık'ı da dahil ettik. Haftada 250 kişilik gruplar halinde planladığımız ziyarette, konuklar Ayvalık'ta iki gece konaklayacak” diye konuştu.

Dişçi, Almanların dış politikadaki dalgalanma nedeniyle iki yıl boyunca Türkiye'ye gelmediğini ifade ederek, “İspanya ve Yunanistan'a gidiyorlardı. Artık, politikayı bir yana bırakıp, sadece tatil istiyorlar. Biz tur operatörleri olarak kendilerini bu yönde ikna ettik” dedi.

AZ TURİST, ÇOK PARA

Profesyonel rehber Serdar Çelenk ise, kişi sayısı yerine katma değeri yüksek turizmin önemine dikkat çekerek, “Az turist, çok para. Hem bu sayede kaynaklarımızı daha az tüketmiş oluruz” şeklinde konuştu.