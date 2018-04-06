Ayvalık’ta adaylık karmaşası

Ayvalık Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Oktay Karanfil'in 14 Nisan’da yapılacak olan Ayvalık Ticaret Odası (ATO) seçimlerinde; odanın Meslek Komitelerinden yönetim kuruluna aday olduğuna dair açıklanan listeye sehven isminin konulduğunu belirterek, ATO yönetimine aday olmadığını açıkladı.

Başkan Karanfil, kendisinin Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olduğunu vurgulayarak, “Ben Ticaret Odası üyesi değilim. Kaldı ki, böyle bir adaylığımın söz konusu olması halinde başkanı olduğum Ayvalık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin de onayını almamı gerekiyor. Böylesi bir durumda da bu konuyu düzenleyeceğimiz bir genel kurulda tartışıp, karara bağlamamız lazım. Bu yüzden de hem işlerimin yoğunluğu hem de statü gereği benim Ayvalık Ticaret Odası'nın yönetimine aday olabilmem mümkün değildir.” dedi.

HERKESE BAŞARILAR

Kendisinin ismini lütfedip Ayvalık Ticaret Odası yönetim kurulu listesine aldığı için, 14 Nisan'da yapılacak olan ATO Genel Kurulu'nda Başkanlığa aday olan Aydın Şensal'a teşekkür eden Oktay Karanfil, ATO yönetimine aday olan Aydın Şensal ile Ali Gür'ün yanı sıra yönetim kuruluna aday olan herkese de başarılar dilemeyi ihmal etmedi.

İHA