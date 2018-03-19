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Baba oğul kavga ediyor

Elon Musk babasına 'şeytan' derken baba Musk oğlu hakkında "Artık büyümesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
android-time 09:19 19 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Baba oğul kavga ediyor
Elon Musk babasına 'şeytan' derken baba Musk oğlu hakkında "Artık büyümesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Elon Musk, Rolling Stones’a verdiği röportajda babası Errol Musk için ağır ifadeler kullandı. Babasını ‘şeytan’ olarak tanımlayan Musk, “O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız” dedi. Daily Mail’e konuşan baba Errol Musk ise madencilik ve inşaat sektöründe çalıştığını belirterek işlerinin yoğun olduğunu bu yüzden Musk ile yeteri kadar ilgilenemediğini kabul etti.

Errol Musk/Fotoğraf: Daily Mail

Errol Musk/Fotoğraf: Daily Mail

Baba Musk oğlunu sert ifadelerle eleştirerek, ” Elon'ın artık büyümesi gerekiyor. Şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İstediğini alamadığı için şimdi bana ‘şeytan' diyor” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 09:4619.03.2018
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