Babalık izni 30 güne çıktı

Şişli Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Sendikası arasında imzalanan 2018-2020 dönemi toplu iş sözleşmesi kadın çalışanlara sağladığı sosyal haklarla öne çıkarken, erkekler için de bir ilke imza atıldı.

Eşi doğum yapan erkeklere 30 gün izin hakkı tanındı. Böylece sosyal belediyecilik anlamında da Avrupa standartlarında öncü bir adım atılmış oldu. Bin 850 işçiyi kapsayan sözleşmeye göre, ücretlere ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6, ikinci yıl yüzde 11 zam yapıldı. Çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla Türkiye'de ilkleri hayata geçiren Şişli Belediyesi'nde, yasaya göre 4 ay olan doğum izni yeni toplu iş sözleşmesinde 8 aya çıkarıldı. Eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin maaşının yüzde 50'sinin bir yıl süreyle eşine ve çocuğuna ödenmesi de sözleşmede yer aldı.

1000 TL DOĞUM PARASI

Sözleşmede yer alan “sosyal haklar” maddesiyle, Şişli Belediyesi çalışanlarının, belediyeye ait kreşlerden yüzde 50 indirimle yararlanmaları kararlaştırıldı. Daha önce doğum yapan kadına bir kereye mahsus olmak üzere ödenen 500 TL doğum parası da bin TL'ye çıkarıldı. Şişli Belediyesi'nde çalışan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli olacaklar. Ayrıca kadınların bugüne özel aldıkları 600 TL ikramiye de 800 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca 1 Mayıs'ta tüm çalışanlara 750 TL ikramiye verilecek. Ramazan ve Kurban Bayramılarında 300'şer TL olan bayram yardımı ise 450 TL'ye çıkarıldı.

TÜM KOŞULLARI ZORLADIK

Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, “Belediyemizin tüm ekonomik koşullarını zorlayarak toplu iş sözleşmesini imzaya hazır hale getirdik. Kent-Yol ve belediyede çalışan arkadaşlarımıza iyi ekonomik koşullar sağlayan bir sözleşme olduğunu düşünüyorum” dedi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hak-İş ile 12 bin 850 işçi için toplu sözleşme imzaladı.