Bağ-Kur’dan SSK’ya geçiş ve emekli olma şartları 2018

Daha erken emekli olma imkânı sağlayan Bağ-Kur’dan SSK’ya geçiş neden daha cazip? Bağ-Kur’dan SSK’ya geçiş ile merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…
BAĞKUR’DAN SSK’YA GEÇİŞ NEDEN CAZİP?
Daha yüksek aylık bağlanması
BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçip emekli olmak için en önemli sebeplerden biri; SSK'dan emekli olan vatandaşların emekli aylıkları, BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlara göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında bir farklılık gösterir ve emekli aylıkları da bu yüzden daha fazladır.
Daha erken emeklilik
BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçip emekli olmak sürecinde bir diğer avantaj ise daha erken emeklilik imkanıdır. Erken emeklilik kapsamında SSK'dan emekli olan vatandaşlar, BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlara göre 10 yıla kadar daha erken emekli olma şansına sahip. Ancak burada unutulmaması gereken şey; bu durum 2000 ve öncesi girişli vatandaşları kapsamaktadır.
Daha az prim ödeme
Bağ-Kur'dan SSK'ya geçip emekli olmak istenmesinde bir diğer etken de daha az prim ödeme imkanıdır. Bu durumda, BAĞ-KUR'lular 9000 gün prim ödeyip emekli olabilmekteyken, SSK'lılar 5000 ile 7200 gün arasında prim ödeyerek daha az prim ödeyip emekli olma şansına sahipler.
BAĞ-KUR’DAN SSK’YA GEÇİŞ İÇİN ŞARTLAR
– Bağ-Kur'dan SSK'ya emekliliğe en az 3.5 yıl kala geçmiş olmanız gerekiyor.
– Önceden Bağ-Kur ödemesi yapıyor olan vatandaşlar SSK'ya geçişten sonra hizmet birleştirme işlemi yapmalılar.
– SGK hizmet birleştirme işleminden sonra emeklilik şartlarınız SGK Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.
– Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş sonrasında sağlık hizmetlerinden yararlanmak için 30 gün prim ödemek yeterlidir.
– Sanılanın aksine askerlik ve doğum borçlanmaları 3.5 yıl hesabında dikkate alınmaz. Bu 3.5 yıl sürecinin fiilen çalışarak geçirilmesi gerekir.
– Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş yapacak vatandaşların ilgili Bağ-Kur Müdürlüğü'ne dilekçe vermesi gerekmektedir.
– Bağ-Kur'a borcundan dolayı sağlık hizmeti durdurulmuş vatandaşlar SSK'ya geçmelerinden 30 gün sonra borca rağmen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilirler.
Son 3.5 yıllık süre zarfını hangi kurumda geçirdiyseniz oradan emekli olabilirsiniz.