Bağ-Kur’dan SSK’ya geçiş ve emekli olma şartları 2018

Yeni çıkarılan yasaya göre BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçip emekli olmak avantajlı bir hale getirildi. Bağ-Kur'da erkeklerde 9.000 gün kadınlarda 7.200 gün olan prim ödemesi SSK'ya geçişte 5.000 ila 5.975 güne düşüyor. Peki, BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçerek emekli olmak için yapılması gerekenler ve emekli olma şartları nelerdir? Merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

Daha erken emekli olma imkânı sağlayan Bağ-Kur’dan SSK’ya geçiş neden daha cazip? Bağ-Kur’dan SSK’ya geçiş ile merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

BAĞKUR’DAN SSK’YA GEÇİŞ NEDEN CAZİP?

Daha yüksek aylık bağlanması

BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçip emekli olmak için en önemli sebeplerden biri; SSK'dan emekli olan vatandaşların emekli aylıkları, BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlara göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında bir farklılık gösterir ve emekli aylıkları da bu yüzden daha fazladır.

Daha erken emeklilik

BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçip emekli olmak sürecinde bir diğer avantaj ise daha erken emeklilik imkanıdır. Erken emeklilik kapsamında SSK'dan emekli olan vatandaşlar, BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlara göre 10 yıla kadar daha erken emekli olma şansına sahip. Ancak burada unutulmaması gereken şey; bu durum 2000 ve öncesi girişli vatandaşları kapsamaktadır.

Daha az prim ödeme

Bağ-Kur'dan SSK'ya geçip emekli olmak istenmesinde bir diğer etken de daha az prim ödeme imkanıdır. Bu durumda, BAĞ-KUR'lular 9000 gün prim ödeyip emekli olabilmekteyken, SSK'lılar 5000 ile 7200 gün arasında prim ödeyerek daha az prim ödeyip emekli olma şansına sahipler.

BAĞ-KUR’DAN SSK’YA GEÇİŞ İÇİN ŞARTLAR

– Bağ-Kur'dan SSK'ya emekliliğe en az 3.5 yıl kala geçmiş olmanız gerekiyor.

– Önceden Bağ-Kur ödemesi yapıyor olan vatandaşlar SSK'ya geçişten sonra hizmet birleştirme işlemi yapmalılar.

– SGK hizmet birleştirme işleminden sonra emeklilik şartlarınız SGK Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

– Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş sonrasında sağlık hizmetlerinden yararlanmak için 30 gün prim ödemek yeterlidir.

– Sanılanın aksine askerlik ve doğum borçlanmaları 3.5 yıl hesabında dikkate alınmaz. Bu 3.5 yıl sürecinin fiilen çalışarak geçirilmesi gerekir.

– Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş yapacak vatandaşların ilgili Bağ-Kur Müdürlüğü'ne dilekçe vermesi gerekmektedir.

– Bağ-Kur'a borcundan dolayı sağlık hizmeti durdurulmuş vatandaşlar SSK'ya geçmelerinden 30 gün sonra borca rağmen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilirler.

Son 3.5 yıllık süre zarfını hangi kurumda geçirdiyseniz oradan emekli olabilirsiniz.

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