Bağkur borcu olan sağlıktan faydalanabilir mi? Bağkur borcu merak edilenleri…

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları prim borçlarının olması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler mi? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Bağkurlu olan ama prim borçlarını ödemedikleri için sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Bağkur borcu olan sağlıktan faydalanabilir mi? Cevabı haberimizde…

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olan Bağ-Kur’lulara torba yasa sağlıktan faydalanma hakkı getirildi. Mevcut uygulamaya göre; 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kur’lular, bunu ödemeden hastanelerden provizyon alamıyor. Hayata geçen torba yasayla Bağ-Kur’lular Temmuz sonuna kadar başvururlarsa prim borçlarını yapılandırabilecek. Eğer prim borçları Temmuz sonuna kadar ödenmez ve yapılandırılmaz ise de borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Bu süreler kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırabilecek. Bu 2 yoldan birini seçerek borçtan kurtularak temiz bir sayfa açacak olan Bağ-Kur’luların, sağlık konusundaki sıkıntısı da sona erecek. Bağ-Kur’lu esnaf hizmetlerini dondurarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak..

BORCU OLAN BU DURUMDA NE YAPMASI GEREKİYOR

Bağkurlu olan kişi, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna gidecek,

Kurum'a, 6183 Sayılı kanun 48. maddesi kapsamında prim borcunu taksitlendirmek istediğini belirten bir dilekçe verecek,

Prim borcu, kişinin talebine bağlı olarak 36 ay'a kadar taksitlendirilebilecek,

İLK TAKSİT ÖDENDİĞİNDE MUAYENE OLUNABİLİNECEK

– Kişinin, başvurusuna istinaden kurum tarafından borç taksite bağlanacak.

– Kişiye, aylık taksit tutarlarını gösteren ödeme tablosu verilecek.

– Söz konusu ödeme tablosundaki ilk taksit tutarı vadesi beklenmeden peşin olarak, o gün ödediğinde aktivasyon işlemi gerçekleşecek.

Yani, o gün itibariyle, Bağkur'lu olan kişi ya da bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek, muayene olabilecek, ameliyat olabilecek.