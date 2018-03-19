Bakan açıkladı! Çiftçiye mazotta yüzde 50 destek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adana Ticaret Borsası Kompleksi'ni açtı. Tüfenkci, Türkiye'de lisanslı depoculuk hedefinin 9 milyon 500 ton olduğunu kaydetti. Çiftçilerin her zaman arkasında olduklarını belirten Tüfenkci, çiftçilerin kullandığı mazotun yüzde 50'sinin destekleneceğini vurguladı.

Ceyhan yolu üzerindeki Adana Ticaret Borsası Kompleksi’nin açılış töreni, Bakan Tüfenkci’nin katılımıyla yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Adana’nın verimli ve bereketli topraklarına atıfta bulunarak sözlerine başladı.

Adana Ticaret Borsası’nın 1913 yılında kurulduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, Adana’nın pamuk, buğday, soya fasulyesi, arpa, üzüm ve narenciyenin büyük miktarlarda üretildiği Çukurova tarım bölgesinin pazarlama ve dağıtım merkezi olduğuna dikkat çekti.

Adana’nın pamuk merkezi olduğunu kaydeden Tüfenkci, önümüzde kente dönem lisanslı depo yapılacağını söyledi.

Türkiye’de tarım ticaretinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, “Sizler öneri getireceksiniz, yol göstereceksiniz, hükümet olarak da biz sizin önünüzü açacağız. Her zaman üreticinin yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Bu sene başında başbakanımızın açıkladığı gibi mazotun yüzde 50’sini biz vereceğiz. Buradaki amacımız üretimi artırmak. Yeter mi? Yetmez. Dünyanın önemli, dünyanın gittiği yere yani lisanslı depolara biz gidiyoruz ve lisanslı depolara verdiğimiz desteklerle de özellikle tarım ticaretinin desteklenmesi noktasında önemli gayretler gösteriyoruz” dedi.

İHA