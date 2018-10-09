Bakan açıkladı! ESK’da 10 üründe yüzde 10 indirim

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, konuşmasında " Et ve Süt Kurumu'nda üretilen 10 kalem üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadele programının hayırlı olmasını dilediğini belirten Tarım Bakanı Pakdemirli konuşmasına şöyle devam etti:

Bugün dünya nüfusu 7 milyar, 9.1 milyar olacak önümüzdeki dönemde.

Tabi ki bunun en başında gıda arz güvenliği geliyor.

Bakanlığımızın iki görevi var. Üreticiyi korumak tüketiciyi kollamak.

Çay-Kur 2017’den beri zam yapmadı. Neredeyse iki senedir. Bundan sonra da yapmayacak.

Nihai ürünlere varırken de önemli girdilerimiz var. Bunlarda da önemli katkılar oldu. Gübrede yüzde 15 indirim yaptık.

Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim yapacağız.

Tarkim 30 çeşit bitki korumada yüzde 10 indirim olacak. Karma hayvan yemlerinde bir süredir piyasa fiyatlarının yüzde 10 altında ihtiyaçları karşılıyoruz.

Bereket Sigorta çiftçilere yönelik ilave yüzde 10 indim yapacak.

Sulama ürünlerine yönelik yüzde 10 indirime gidildi.

10 KALEM ÜRÜNDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Toptancılarımız veya son tüketicilerimizin dükkanlarından bunları ucuz fiyattan alma imkanları var. Et ve Süt Kurumu ayrıcı üretilen 10 kalem üründen bugünden itibaren yüzde 10 indirim.

Atatürk Orman Çiftliği bugünden itibaren yüzde 10 indirim yaptı.

Türkiye’de bana göre ekonomik kriz yok, manipülasyon var. Milli duruşu sergilememiz lazım.

Onların güveni bizim güvenimizden daha fazla. Yurt içi bizi iyi görüyor. Yurt dışından yatırımcıları çekmemiz lazım.