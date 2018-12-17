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Bakan Albayrak bütçe rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden bütçe rakamları hakkında açıklamalarda bulundu.

android-time 17:05
Haberler Ekonomi
Bakan Albayrak bütçe rakamlarını değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden bütçe rakamları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kasım ayı bütçe rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi.” dedi.

Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız.” ifadelerini kullandı.

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