Bakan Albayrak: Yeni bir hikaye yazacağız

TOBB Sanayi Odaları Konseyi’nde birlik başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni bir hikaye yazacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde birlik başkanlarıyla reel ekonomiye ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak mesajında, “Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık. 16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız” ifadelerine yer verdi.