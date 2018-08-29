Bakan Albayrak’tan iki önemli ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önümüzdeki günlerde İngiltere ve Almanya'ya bir dizi ziyaretlerde bulunacağını açıkladı. Albayrak ayrıca ziyaret tarihi henüz belli olmadığı için ismini açıklamadığı bir ülkeye daha gidecek.

4. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nda yapıldı. Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ortak bir açıklama yaptı.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada önümüzdeki haftadan itibaren, İngiltere ve Almanya’ya ziyaretlerde bulunacağını açıkladı. “Pazartesi Fransa ziyareti, önümüzdeki hafta bir İngiltere, Eylül’ün ilk haftası Almanya ziyareti olacak” diyen Bakan Albayrak, “Bundan sonra tarihi belirlenmediği için söylemeyeyim, önemli bir ülkeye ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretlerle çok daha önemli bir noktaya taşınacağını söylemeliyim. Bir tarafta irade yoksa çözüm olmaz. Her iki tarafta irade varsa diplomasiyle sorun çözülür” ifadelerini kullandı.

İşte Albayrak’ın konuşmasından satır başları:

“VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU”

Çok tarihi bir süreç, önemli bir zaman. Önemli bir toplantı olarak ortaya çıktı. Toplantı konusunda bakanımız da bahsetti. Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının konuşulduğu verimli bir toplantı oldu. Hem vize serbestisi olsun hem AB üyeliği konusu olsun, verimli bir toplantı oldu.

“MÜTTEFİK RUHUNA UYGUN AÇIKLAMALAR GELDİ”

10 Ağustos tarihi ile ekonomimiz hedef alındı. Gerginlik en üst seviyeye çıktı. AB, Almanya ve Fransa başta olmak üzere müttefiklik ruhuna uygun açıklamalar geldi. Bundan sonraki süreçte bu toplantıların ehemmiyetini çok farklı değerlendirmemiz gerekilen bir süreç. ABD'nin yaptırımları sonrası ülkemiz ekonomik anlamda çok fazla saldırıya uğrayan bir konumda yer aldı. Fransa, Almanya gibi ülkelerin siyasi desteğini aldık. Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak, birçok kesimin mutabık kaldığını gördük.

“REEL ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK”

Finans çevreleri ile yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ile açıklanamayacak siyasi bir şey olduğunu gördük. Bankalarımızla birlikte reel adımlar atmaya başladık. Bu vesile ile bugün açıklanan ithalat ve ihracat rakamları oldukça pozitif değerler ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığından yüzde 33 gerileme görüyoruz. Bu önemli. Cari açığımızdaki iyileşme ekonomik dengelenme stratejimiz, realize olmaya başladı.

“BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELİR ELDE EDİLDİ”

Cari açığın düşmesinin yanında finansal iyileşme açısından bazı gelişmeler de oluyor ve olacak. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı açısından beklentinin üzerinde gelir elde edildi. 5.5 milyon mükellefimizden, 60 milyardan fazla rakama ulaşıldı. Bankalarımız ve reel sektörümüzle birlikte ortak adımlar atmaya başladık. Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları oldukça pozitif bir gösterge ortaya koydu. Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan cari açığı azaltma en önemli hedeflerimizden biridir. Kamuda başlattığımız tasarrufta iyileşme görüyoruz, göreceğiz.